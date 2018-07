¡Ahora canta! Morena Rial presentó su primera cumbia

Morena Rial se encuentra renovada tras recuperarse de un inconveniente de salud y reconciliarse con Facundo Ambrosioni.

Muchas veces los más fuertes, son aquellos que necesitan más amor... Gracias mi amor por entender cada circunstancia que nos puso la vida y enseñarme a afrontarlo de la mejor manera, gracias por estar conmigo en mi peor momento y darme fuerzas para seguir de pie! Te amo! G R A C I A S♥️ Vamos por una vida llena de cosas lindas, estoy totalmente enamorada de vos Cueste lo que cueste siempre juntos✌🏻️ Es una promesa Una publicación compartida de 💗 💗 (@moreerial) el 18 Jul, 2018 a las 2:33 PDT



La hija del conductor de "Intrusos" ahora lanza su carrera musical como cantante y present贸 su primera canci贸n en versi贸n cumbia. Se trata de un cover de "C贸mo mirarte", de Sebasti谩n Yatra.





El estreno fue en el canal de Youtube de la joven y el video ya tuvo miles de reproducciones en las primeras horas.





ESCUCHALO AC脕:

Ambrosioni, tras la reconciliaci贸n con Morena, habl贸 en exclusiva con PrimiciasYa.com y coment贸 sus sentimientos.





"Ella tuvo la oportunidad de llamarme, tuvimos la oportunidad de hablar y despu茅s se dio que volvimos a estar juntos. Me dijo que me segu铆a amando, que yo le hac铆a falta y ella tambi茅n me hizo falta a m铆", cont贸 el joven.





"Siempre le dije que la iba a amar toda la vida. Est茅 o no con ella. Siempre le dije que quer铆a lo mejor para ella. Hasta cuando nos separamos", agreg贸 enamorado.