Agustina Kämpfer vs. Feinmann: ella lo denunció por "hostigamiento" y él le contestó en Twitter

Agustina K盲mpfer denunci贸 a Eduardo Feinmann en la Comisar铆a A-2 del barrio de Palermo, donde denunci贸 al periodista por "agresi贸n".

"Quiero agradecer la calidez y la contenci贸n de Gabriela, la oficial de la Unidad de G茅nero de la Comisar铆a 2A, que acaba de tomar mi denuncia contra @edugfeinmann", cont贸 Agustina en su cuenta de Instagram.

Y agreg贸 que "al t茅rmino de una reuni贸n con mi abogada les ampliar茅 detalles" y adjunt贸 una foto en la que se la ve parada en la puerta de la Unidad de G茅nero de la comisar铆a.

Desde hace un tiempo, Eduardo Feinmann viene disparando con munici贸n gruesa contra K盲mpfer, a quien cuestion贸 por seguir en libertad.

"Esta mujer, Agustina Kampfer, todav铆a no est谩 presa", lanz贸 el conductor de radio La Red y A24 respecto de la causa por enriquecimiento il铆cito que envuelve a la ex pareja del ex vicepresidente de la Naci贸n durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

A principio del a帽o pasado, el juez Ariel Lijo cit贸 a Agustina para indagarla respecto de c贸mo logr贸 comprar un departamento en la calle Bonpland al 1200, debido a que seg煤n la pericia nunca pudo justificar c贸mo hizo para juntar fondos para pagar el inmueble.

Ahora, cansada de los ataques del comunicador y luego de exigirle a trav茅s de las redes sociales que dejara de hostigarla, Agustina K盲mpfer decidi贸 llevar el tema a la Justicia.





"Que una presunta inocente, acusada de lavado de dinero y enriquecimiento il铆cito, que ha declarado en indagatoria ante el Juez Lijo, me denuncie, para m铆 es una medalla. Seguir茅 denunciando a los corruptos, sin importar su g茅nero", fue la respuesta de Feinmann.

Que una PRESUNTA INOCENTE, acusada de LAVADO DE DINERO y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, que ha declarado en INDAGATORIA ante el Juez LIJO, me denuncie, para mi es una MEDALLA. Seguiré denunciando a los CORRUPTOS, sin importar SU GÉNERO. pic.twitter.com/pPmq5DgmbZ — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 3 de enero de 2019