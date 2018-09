¿Agustina Kämpfer se sube a las tablas como vedette?

Esta semana, en el programa de Moria Casán, "Incorrectas", Agustina Kämpfer y Mica Viciconte se animaron al conchero y a las plumas.





Debido a la visita del elenco de "La revista está en el Maipo", la conductora del ciclo, Moria Casán, le propuso a sus panelistas se se animaban a vestirse y jugar a las vedettes, género que consagró a la diva en los años más dorados de la revista porteña.





Tras el ciclo, se supo que Agustina Kämpfer recibió algunas propuestas para sumarse al género. Hablamos con ella al respecto y esto nos dijo ante esa posibilidad.

agustina kampfer 2.jpg



"Desde hace un par de años una productora me ofrece un papel en una obra divertidísima, pero entre el poco tiempo disponible que tengo y el cagazo que me da, nunca me animé. Eso no significa que nunca vaya a tomar el impulso para dar un sí", nos contó Agustina.





Y agregó: "Nos divertimos mucho el otro día jugando a ser vedettes en Incorrectas, está bueno desestructurar el formato del programa. Como le dije a Mo al aire, ¡sólo ella puede lograr algo así! Así que si surge algo que tenga un buen respaldo... Si Moria me pone un conchero, ¡no me lo saco más!".

agustina kampfer.jpg