Adriana Varela contó: "Fui pareja de Darthés pero todo terminó muy mal"

Fue Marta González, una de las invitadas a "Debo Decir", quien aclaró que la Gata Varela fue pareja de Juan Darthés. El comentario lo hizo después de que Luis Novaresio, conductor del programa, le preguntara si había cantado con él siendo que ambos son amantes del tango.





Adriana no obvió la pregunta y agregó que la historia de amor entre ellos terminó muy mal. "Sí, fui pareja. No vine a hablar de eso... Terminó mal. Hace veinti pico de años. Terminó mal. Definitivamente. Y no lo vi más", sostuvo.





Consultada por si hubo episodios de violencia, la Gata respondió: "No importa. Es una historia que me pertenece en donde hay un vínculo cincuenta y cincuenta, por lo tanto no voy a tirar... es otro caso. Cuando lo veo a él no veo la misma persona, hace mucho que pasó, recuerdo todo pero yo era muy joven y él era más joven aún. Finalmente hace rato que yo no lo reconozco físicamente, no es la misma persona que yo conocí".





Embed Novaresio entrevistó mano a mano a la actriz Thelma Fardin, quien la semana pasada encabezara el colectivo de Actrices Argentinas que denunciaron por supuesta violación al actor. El hecho ocurrió en Nicaragua en el año 2009 y en el marco de una gira del programa "Patito Feo". En la previa a todos los invitados,entrevistó mano a mano a la actriz, quien la semana pasada encabezara el colectivo deque denunciaron por supuesta violación al actor. El hecho ocurrió en Nicaragua en el año 2009 y en el marco de una gira del programa