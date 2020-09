Adrián Suar: "Tengo muchas expectativas con esta película"

"Corazón Loco", la nueva película protagonizada por Adrián Suar tenía fecha de lanzamiento el 19 de marzo, mismo día que las autoridades del país anunciaron la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus.

El film tuvo que esperar casi seis meses para salir a la luz, pero lo hará con todo: será estrenado este miércoles 9 de septiembre en Netflix.

La comedia que tiene la dirección de Marcos Carnavale está protagonizada también por Soledad Villamil y Gabriela Toscano. Y completan el elenco: Betiana Blum, Alan Sabbagh y Dario Barassi.

Corazón Loco.

La historia se centra en Fernando Ferro (Adrián Suar), un prestigioso traumatólogo que tiene una doble vida con dos mujeres diferentes a las que dice amar. De lunes a jueves, su mujer es Paula (Gabriela Toscano) y de viernes a domingo, Vera (Soledad Villamil). Se pasa la trama entre dos ciudades a 400 kilómetros de distancia con dos casas, dos trabajos e hijos en ambos lados.

El protagonista lucha para mantener la mentira, hasta que un accidente lo deja al descubierto y sus esposas deciden hacerlo sufrir por el engaño. Será una nueva ocasión donde Suar se junta con Carnavale tras "El Fútbol o yo" de 2017.

En una entrevista a solas con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Adrián nos cuenta a continuación todo sobre "Corazón Loco".

-¿Qué expectativas tenés con "Corazón Loco"?

Tengo muchas expectativas con esta película. Estoy muy nervioso faltando poco para el estreno. Estoy también ansioso para poder mostrar el trabajo que hicimos todos y que la gente se pueda apropiar de la película en el sentido que la vea y pase un buen rato con "Corazón Loco".

-¿Te seguís poniendo nervioso ante un estreno?

A pesar del correr de los años me sigo poniendo bastante nervioso, es como un examen conde se termina de completar con la reacción de la gente. La película es una película con el acto final el día que se estrena y la respuesta de la gente.

-¿Qué similitud tiene tu personaje con vos?

No hay ningún punto de encuentro. Este personaje tiene una patología muy particular de poder ir tranquilamente por la vida, teniendo dos familias con hijos de un lugar para el otro y se toma las pulsaciones, y está perfecto con 12.8. Averiguamos varios casos de bigamia y la verdad es que hay que tener algo muy particular para ser bígamo. Primero tiene que tener una organización única, tener sus tiempos para diagramar su propia vida en función del otro y que no se te caiga. Para la comedia es muy gracioso verlo de afuera y poder disfrutar viendo la vida de un bígamo, pero en la vida real debe ser más difícil. En la vida real no me veo haciendo eso.

-¿Tenés un "Corazón Loco" en la vida real?

Sí, tengo un corazón, no sé si loco, pero sí multifuncional. A veces está más fuerte, otras más apagado. Soy impulsivo en ese sentido, en el amor.

- Pero sí sos enamoradizo...

No tanto. No. ¿Parezco Enamoradizo?... Tan enamoradizo no soy.

-¿Alguna anécdota divertida durante la filmación?

Y hay varias... Nos divertimos mucho haciendo las escenas de comedia. Han pasado varias cosas, sobre todo el ir y venir de Mar del Plata a Capital. Una de las más divertidas fue la escena en la terraza... Fue muy lindo hacer esta película.

Fuente: Primicias Ya