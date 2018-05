Adabel Guerrero presentó a su hija y habló de su crisis posparto

Adabel Guerrero estuvo en "La Noche de Mirtha Legrand" (El Trece) y admitió que si bien estaba muy feliz por ser mamá por primera vez, vivió un momento complicado con la llega de su beba. Incluso, reconoció que esta era la primera vez que se separó de Lola y que ya se le hacía muy difícil.





"Estoy cuatro kilos arriba, pero están bien desparramados. Los llevo con orgullo, es lo más lindo tener estos kilos de más por haber sido mamá de Lolita. Estoy muy emocionada, a punto de llorar en este momento: es la primera vez que me despego de la gorda. En cualquier momento la agarro porque no la puedo escuchar llorando. Es el mejor momento de mi vida", dijo la bailarina.

Embed “La vida es como un viaje en el mar, hay días de calma y días de tempestad. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco” Una publicación compartida de Adabel Guerrero (@adabelguerrero) el 21 May, 2018 a las 12:41 PDT







Tal como había adelantado a través de un video en su cuenta en Instagram, en el último tiempo vivió situaciones de mucho estrés: "El embarazo fue complicado porque tenía picos de presión, que es peligroso para el bebé y la mamá. Estábamos esperando un parto natural pero todos los días me tenía que tomar la presión dos veces, me daba alta y me angustiaba".





Además, se refirió a la situación con su pareja, Martín Lamela: "Dos semanas antes del nacimiento de Lola internaron a la mamá de Martín por un problema pulmonar. Eran momentos de mucho estrés porque no sabíamos si la abuela iba a conocer a su nieta. Cuando nace Lola, Martín iba a ver a su madre y después venía al hospital a ver a la nena, por eso le pedía que se pegue una ducha antes de entrar. Ahora el bebé es lo más importante. Que me digan loca, pero es mi vida".