Acusan a la China Suárez de plagiarle un trabajo a María Becerra

La ex Casi Ángeles eligió un fondo blanco para escribir manualmente Desaniversario, lo curioso es que optó mostrar tachada la silaba 'Des', dejando al descubierto 'Aniversario', algo que hizo Becerra en 2021cuando lanzó Felices por siempre. En esa oportunidad, la artista había decidido tachar la palabra 'Siempre'. Al igual que Suárez, la canción habla sobre la separación con Rusherking.

Ninguna de las dos se pronunció sobre la polémica que surgió en redes, pero hay expectativas sobre la canción ya que varios usuarios esperan con ansiedad la letra, ya que creen que en ella se referirá al noviazgo que tuvo con el cantante santiagueño.

Acusaron a la China Suárez de plagiar una canción de Andrés Calamaro

La actriz Eugenia "China" Suárez fue el blanco de todas las críticas hace un tiempo atrás a raíz del lanzamiento de Lo que dicen de mí, la canción que marca su debut como cantante y que varios usuarios de la red social definieron como "un robo" a Flaca, de Andrés Calamaro.

"Es la misma progresión de acordes que Flaca de Calamaro... Falleció la música", publicó el usuario @mapezanolc. "Es la armonía, el segundo acorde es un dominante secundario para resolver en la tónica menor tal como en Flaca de Calamaro. En criollo le robó a Calamaro", opinó @Yukomori.

"La China Suárez está vez no se robó un marido, pero alto afano a Calamaro", tuiteó @Lali_endre. "Chicos, ustedes no entienden la mente maestra de la China Suárez. Ella no copió Flaca de Calamaro, ella lo sampleó, porque es una artista con una lucidez sólo para entendidos", ironizó @valenvilchess1.

La canción Flaca fue el máximo hit del disco Alta Suciedad, lanzado por El Salmón en 1997.