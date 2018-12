Actrices Argentinas decidió en asamblea no apoyar a Valeria en su denuncia a Darín

La joven artista denunció públicamente por violación a Juan Darthés, por un hecho que habría ocurrido en 2009 cuando ella tenía 16 años, durante la gira de Patito Feo por Nicaragua.



La repercusión fue instantánea y el tema se instaló con fuerza en los medios y las redes sociales. En Twitter, una mujer le cuestionó a Verónica Llinás -integrante de Actrices Argentinas- por qué la agrupación no había acompañado la denuncia pública de Valeria Bertuccelli contra Ricardo Darín.



"Lo que llama la atención es que dentro del colectivo también hubo otros casos con actrices (Bertuccelli) que también denunciaron malos tratos y no se las tuvo en cuenta o se las desestimó. Con respecto a eso, ¿cómo se posicionan?", preguntó la mujer. Entonces, Llinás reveló el motivo hasta hoy desconocido de la decisión. "Se trató en Asamblea y se votó. No hubo quórum para apoyar. Así es la democracia", explicó la actriz.



En junio pasado, Bertuccelli aseguró haber sido destratado por Darín en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal. "Me costaba mucho estar pasando por esa situación de destrato con alguien que quería como amigo. Me sentí muy mal, la pasé muy mal, hubo un par de veces que me desmayé en bambalinas. Muchas veces pasan situaciones así trabajando, pero dije qué cagada que me pasó esto con alguien que yo quiero, pero lo que pasó después fue muy tremendo", había dicho la actriz, en una entrevista con Luis Novaresio.



Fuente: ciudad