¿Aclarado? Danna Paola contó que pasó con Sebastián Yatra

Tras la confirmación por parte de Tini Stoessel del rompimiento con Sebastián Yatra, a pocos días de cumplir un año juntos, los rumores de que Danna Paola es la tercera en discordia se hicieron más fuertes.

La joven cantante mexicana guardó silencio pero cansada del señalamiento decidió salir a hablar y ¿se complicó? Danna Paola hizo dos videos y unos se pisó un poquito al decir: . "Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, explicaba como a alguien a sus espaldas.

Pero luego hizo la aclaración ante una pregunta de una seguidora de Instagram: “¿Qué pasó con Sebastián Yatra? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué va a pasar? Que hicimos un FaceTime y nos juntamos a componer. Eso es todo!”.

Los rumores no paran y Tanto Danna como Yatra lo alimentan dándose muchos “likes” en las redes y eso es mucha evidencia para los fans de ambos.