Se acabó la tregua: Nicole Neumann está enojadísima con Pampita

Ya no hay más calma entre Nicole Neumann y Pampita, el pacto tácito de no atacarse quedó en el olvido. La modelo sumó a su programa a Mica Viciconte como panelista y en su primera semana se reflotó el escándalo entre ellas.

Todo se sucedió tras que en el programa discutieron la frase de Nicole sobre la posibilidad de que su ex, Fabián Cubero, vuelva a ser padre junto a Viciconte. “Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas no vas a traer otra criatura a la vida”, dijo Nicole.

“Tener un hijo no tiene que ver con lo económico’. ¿Tenés algo para contestar?”, dijo Pampita al respecto y esto, cuando se lo dijeron, no le gustó nada a Nicole.

“Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así”, afirmó Neumann a “Hay que ver”, El Nueve, revelando que su colega tendría un acuerdo en dólares con Benjamín Vicuña por la manutención de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

“Imagino que sí estaría en otra situación, analizaría mucho más traer a otro hijo al mundo si no podés darle de comer o pagar una educación cuando corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad, o ni idea”, continuó la rubia.

Además, aseguró que no volvería a ir al ciclo de Ardohain: “Después del momento desafortunado que viví, la verdad que no, la próximo me lo ahorro. Salvo que me sume en algo económico o por el estilo, me lo ahorro. Cuando invito a alguien a mi casa y lo trato bien, espero lo mismo del otro lado. Si no digo que no la próxima y listo, ¿para qué pasarla mal? Yo hubiera tenido quinientos temas para hacerla sentir incómoda pero decidí tomar otra postura”.

PRIMICIAS YA