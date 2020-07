El abrazo de Carmen y Fede Bal con mensaje para el presidente

Carmen Barbieri habló el lunes en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, sobre el emotivo momento en que su hijo Federico Bal le anunciaba que se había recuperado del tumor en el intestino, imagen que quedó grabada.

El jueves pasado el actor contó públicamente que está curado del cáncer de intestino que le diagnosticaron en febrero de este año cuando se encontraba realizando temporada teatral en Mar del Plata.

"Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir q el tratamiento funcionó, y q soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme", escribió Fede en Instagram.

"Lloré de alegría. El día después fue duro, fue como que me pasó un tren por encima. No dormimos mandándonos mensajes", indicó la actriz sobre ese instante.

Y recordó: "Fue terrible. No sabía que Sofía me estaba grabando desde el auto. Me toca el timbre Fede y me dijo: bajá mamá que te quiero dar un abrazo. Me mira y me dice: estoy curado, me sané, no está más el tumor. Y me abrazó".

Aquella imagen de madre e hijo fue muy emotiva y en las últimas horas Fede compartió una foto los dos abrazados y con un mensaje a Alberto Fernández, ya que no respetaron la distancia social que se aconseja para prevenir el contagio de coronavirus.

"Perdón presi, pero en estos momentos esta es la distancia social que manejamos con la vieja", expresó el actor en su posteo de Instagram.