Abel Pintos: "No me molesta lo que piensen de mí"

Abel Pintos vive un gran momento con su carrera musical. Con apenas 35 años, llena estadios, teatros y vende millones de discos.

En diálogo con Clarín, el artista de Bahía Blanca hizo frente a las consultas referidas al amor y hasta habló de las especulaciones sobre su sexualidad.

















"No me molesta lo que comenten. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas", señaló.