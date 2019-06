A su manera: Cande Tinelli respondió si está o no separada de Luca Bonomi

Candelaria Tinelli "abrió" su Instagram y habilitó a sus seguidores a que le realicen diez preguntas, algo que cada vez es más habitual entre los famosos, que se muestran así más cercanos a sus fanáticos.





"Solo 10 antes de dormir" fue la consigna de la hija de Marcelo Tinelli y le preguntaron entre otras cosas cuál es su comida preferida, si realiza terapia y cuáles las cosas más importantes de su vida, pero hubo una pregunta que fue reveladora: "¿Seguís en pareja?".





La artista respondió simplemente con un dibujo de un corazón roto y despertó los rumores: estaría separada de Luca Bonomi luego de casi un año de relación.





Pero eso no es todo, porque además la cantante hizo otra revelación: respondió públicamente sobre la posibilidad de estar con una mujer y expresó "Why not?".





Luego de ese posteo Lelé no volvió a referirse al tema y solo dejó en claro que se está preparando con todo para su show del próximo 6 de julio en La Trastienda.