A Sol Pérez le gustaría ser diputada

Sol Pérez sorprendió al confesar su deseo de ingresar a la política como diputada y destacó que no desea cobrar un salario por esa labor.





"Sí, me gustaría entrar en la política. Quiero ser diputada, pero no quiero un peso de la política. No quiero cobrar", dijo la rubia ante la consulta de Pia Shaw en "Infama", América.





Y agregó: "Siento que lo que pasa hoy en día es que los que llegan al poder no son los que realmente tienen ganas de ayudar. Todos nos convertimos en piezas de ajedrez de los que tienen mucho dinero y nos mueven y nos cuentan lo que queremos escuchar".





Además destacó a Amalia Granata por su decisión de meterse de lleno en la política.





"Ella abrió un camino, hay que tener demasiada garra para ser mujer y del medio, para cambiar y meterse en la política y ayudar. Me alegra que la gente empiece a confiar en ella. Aunque esté en la vereda opuesta, para plantarse en la política hay que tener unos ovarios enorme. Más aún viniendo del medio y siendo mujer", dijo la panelista.