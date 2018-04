A punto de parir mostró su cuerpo "al desnudo"

La bailarina Adabel Guerrero publicó una foto suya desnuda con su avanzado embarazo. La imagen la muestra cerca de la cuna, sin ropa.





"Ya sé que estoy desnuda y muchos me criticarán (y a los que critiquen los bloqueo por pelotu 2), pero a mi me pareció una hermosa foto. La naturaleza humana en su máxima expresión. La mejor figura que he tenido. Mi mejor estado. Mi mejor momento. Lola", escribió en su cuenta de Instagram a horas de dar a luz a Lola, su primera hija con Martín Lamela.