A pesar de las críticas, Bianca Cherutti sigue en "La Voz Argentina"

Así, en la noche del martes Bianca batalló con Virginia por parte del team de los hermanitos Montaner. Previamente ensayaron junto a la coach invitada Nicky Nicole y ambas mostraron su talento. Eso nadie lo discute.

Pero lo que llamó la atención fue que la justificación de casi todo el jurado a la hora de hablar sobre la presencia de Bianca Cherutti en "La Voz Argentina", donde en todo momento ser refirieron al parentesco famoso de una de las participantes, en lugar de hacer hincapié en el talento vocal quizás para hacerle frente de alguna manera a todas las críticas que recibieron al elegirla en las audiciones a ciegas.

Absolutamente todo el jurado se inclinó por la hija de Cherutti. Lali Espósito fue la más moderada o políticamente correcta. Pero cuando Ricardo Montaner tuvo que dar su punto se vista, lanzó “Bianca estás asumiendo una responsabilidad de empezar de abajo y probar que no eres hija de, sino que tienes tu talento. Es un reto para un artista que tiene un papá con una carrera exitosa”.

En tanto Soledad Pastorutti, inmersa en otra polémica por hacer ingresar a la competencia de una a conocida suya, también justificó la decisión que luego tomarían Mau y Ricky para hacerla seguir avanzando en la competencia.

Así, aseguró: “La gente cuando aparece un 'hijo de...' tiende a pensar que se les hace más fácil el camino. Te admiro y veo seguridad de pelear por lo que vos querés”, lejos de toda crítica.

Por último Mau Montaner, quien vive en carne propia junto a su hermano esto de ser 'hijo de...' y dedicarse a lo mismo que su padre, disparó “Eso de ser hijo de alguien es jodido, así como dijo Montaner nosotros no importa cuántos años llevamos, van a seguir diciendo el hijo de, y dirán que estás sentada acá en la silla roja porque tu papá hizo una llamada”.

En tanto a la hora de justificar la decisión del team de hacer seguir avanzando en el programa a la hija de Cherutti, se limitó a decir: “Esta batalla la ganó, lo digo con orgullo que yo si soy hijo de Montaner, me tocó ser su hijo. Sé que tu papá está muy orgulloso de ti, quedate aquí en nuestro equipo”.

Virginia Cozzi vs Bianca Cherutti - "Rain on me" - Batallas La Voz Argentina 2021