A los 26 años, murió el rapero Mac Miller

En el mes de mayo, el cantante nacido en Pittsburgh, Pensilvania, había terminado con Ariana Grande con quien mantenía una relación desde septiembre de 2016.





Su ruptura estuvo rodeada de controversias, debido a que Miller había protagonizado varios episodios con las autoridades probablemente debido al abuso de drogas.

Después de un accidente automovilístico en el que había abandonado la escena y huido de las autoridades, la cantante escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: "Por favor, cuídate".

Los artistas estaban aún en pareja el 22 de mayo de 2017, cuando un terrorista detonó un explosivo al final de un concierto de Grande en la ciudad de Manchester, dejando 22 muertos y más de 60 heridos.

Semanas más tarde, interpretaron un tema juntos en el recital que se organizó en beneficio de las víctimas, "One Love Manchester", donde también subieron a los escenarios Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Robbie Williams, y los grupos Take That, Coldplay, U2 y Oasis, entre otros.





Actualmente, la cantante estadounidense, de 25 años, se encuentra en una relación con el comediante Pete Davidson. Miller indicó que se encontraba "feliz" por ella. "Tú sabes, todo es energía positiva. Estoy feliz por que siga adelante con su vida y estoy seguro de que ella siente lo mismo por mí", indicó Mac Miller en una entrevista reciente con Zane Lowe.

Su álbum Faces, del año 2014, estaba cargado de elementos autobiográficos que hacían referencias al abuso de drogas e incluso a la muerte prematura.

A principios del mes de agosto de este año, Miller había lanzado su último álbum, titulado Swimming.

