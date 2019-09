A la justicia: Alex Caniggia denunció a Gonzalo Bonadeo

De manera impensada, Gonzalo Bonadeo hizo un fuerte editorial en defensa a Claudio Paul Caniggia ante el escándalo que disparó su esposa, Mariana Nannis, en el programa de Susana Giménez.





"Fue uno de los más brillantes que tuvo la Argentina. En muy poco tiempo, nos hizo muy felices. Hizo pocas cosas, quiero decir que no metió dos mil goles como Messi ni fue goleador como Batistuta pero con 5 o 6 momento de su vida nos alcanza para decir que Cani es el 'hijo del viento'. Tuvimos al jugador de fútbol más rápido del mundo, eso es una cosa rarísima para nosotros", expresó el conductor.





Y continuó: "Es por esto que decía, que el apellido Caniggia es importante, no por los dos pelotudos de los hijos. Mucho menos por la patética de Giménez, que junto con su producción, aprovecharon para bastardear la memoria de un gran jugador argentino".





"Más allá de los quilombos que pueda tener... no me parece llegar a este punto en que todo es puterío. En las peleas de alcoba no hay inocentes, somos todos culpables. Pensemos que es un tipo que tiene que ver que su hijo le dice públicamente que es una lacra humana. Un hijo que nunca hizo nada en su puta vida y que si no tuviera ese apellido no estaría haciendo nada. Me da mucha pena ver lo que se genera sobre tipos que nos dieron alegrías de verdad sin cagar a nadie", concluyó enojado.





A los pocos días, Bonadeo pidió disculpas por sus dichos.





Sin embargo, Alexander Caniggia decidió demandar al periodista por "calumnias e injurias", así de lo confirmó a Primiciasya.com el abogado que lo representa, Alejandro Cipolla.