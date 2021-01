A Karina le preguntaron por El Polaco y el Kun Agüero, ¿Con quién se queda?

De chica sufrió mucho bullying y eso la hizo fuerte en algunos aspectos para encarar lo que vino. "La vida que tuve, lo que viví de chiquita, haber estado en un ambiente masculino siendo una mujer de 18, donde era una nena, tuve que alzar la voz y tener carácter para que mi palabra tenga peso. Empezar a entender y aprendí mucho lo que hay y no hay que hacer", contó.

Y añadió: "Siempre tuve el mismo carácter, los momentos que no lo usé fue porque tuve miedo".

"Lo que cambió es que yo ya no tengo miedo a nada. Viví cosas tan fuertes que todo lo demás no me importa nada", sostuvo.

El Polaco y La Princesita fueron novios de jóvenes, estuvieron juntos seis años pero la convivencia nunca funcionó y, después de muchas idas y vueltas se separaron. Por su parte, con el jugador de fútbol, la cantante estuvo en pareja durante cinco años. Se separaron en 2017, y según declaró en su momento no fue en los mejores términos.

Por ello, ante la picante pregunta de Jay Mammón, La Princesita no dudó: “El Polaco, El Polaco”. “Ah, ni lo pensaste”, respondió sorprendido el conductor. “No lo tengo que pensar”, retrucó la cantante.

Luego de que Jay le pidiera que desarrolle su respuesta, La Princesita se tomó un tiempo para pensar y, entre risas, expresó: “Ok, Karina con cuidado”.

“Con El Polaco tengo una relación de por vida porque somos padres de Sol… solo por eso. Porque después están como al mismo nivel”, explicó. Fruto de la relación nació Sol Cwirkaluk, quien hoy tiene 13 años. Pese a la separación, con el correr de los años, ambos mantienen una buena comunicación como padres.