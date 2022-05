A Karina "La Princesita" la chocaron y estalló de furia: "Estoy re caliente"

Y, para llevar tranquilidad a los preocupados, aclaró: “Todo está bien, nada grave. Gracias por los mensajes”.

Algunos apuntaron a que la intención de “La Princesita” fue atajarse por la reacción que tuvo en la calle tras el choque, en caso de que se llegasen a filtrar las fotos y videos en redes sociales. Hasta el momento, el contenido no se vio y solo quedó la defensa de la cantante.

Karina “La Princesita” habló sobre su salud mental y sus fans temen que esté deprimida

Ya van varios meses desde que los seguidores de Karina “La Princesita” vienen manifestando su preocupación por la cantante. Con el perfil bajo, aprovechó su vuelta a Instagram para hablar sobre lo que estuvo viviendo.

“Estoy pasando un momento muy difícil por cosas que arrastro muy tristes desde hace tiempo. Las cuales pensé que no, pero en realidad sí me habían afectado mucho”, escribió Karina en las historias de la red social. Además, aclaró que su malestar no se debe a problemas del corazón: “Y nada tiene que ver con infidelidad ni con un tema de pareja. Respeten un poco antes de inventar historias. Gracias”.