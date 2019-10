¡A casa! Lourdes Sánchez recibió el alta médica

Lourdes Sánchez fue operada de urgencia en la noche del viernes, noticia que alarmó a todos debido a la complicación del cuadro.





En charla exclusiva con PrimiciasYa.com, la mujer del Chato Prada explicó el pasado sábado: "Anoche me opereraron de urgencia. Tenía una infección en el útero que me destruyó las trompas, que me las tuvieron que sacar".









Y amplió: "Esa infección llegó al apéndice así que también me lo sacaron. Estoy muy dolorida, pero por suerte no se siguió propagando, lo agarramos a tiempo, sino era otra la historia".









Lo cierto es que en la tarde del miércoles, la bailarina publicó una imagen en Instagram contando que se retiraba de la clínica Zabala para seguir bajo reposo en su domiclio.





"A casita", expresó Lourdes feliz con una foto junto a su pareja, El Chato Prada. Buena noticia.





Lourdes sanchez - chato prada alta.png