A Capristo le preguntaron cuánto pesaba, su respuesta sorprendió y abrió un debate

Ximena Capristo es una morocha argentina: una mujer de curvas generosas y naturales, que la catapultaron al escenario del Teatro Maipo donde se consagró como vedette.





Lo cierto es que, a diferencia de tantas otras famosas, ella no teme mostrarse al natural, tampoco pretende ser perfecta.





Muestra de ello, las foto que publicó tras haber sido mamá, donde compartió con sus seguidores en las redes sociales, sin ningún pudor, el ciclo natural de su cuerpo: nada de fórmulas mágicas.





Lo cierto es que en una sesión de preguntas y respuesta con sus seguidores de Instagram, Capristo abrió el debate. Todo comenzó cuando uno de sus fans le preguntó: "¿Cuánto medís y cuánto pesás?".





Sin pudores, Ximena respondió: "Mido 1,70 mts. No me peso más, no soy esclava de una balanza", y con eso, dejó en claro que los estereotipos de belleza ¡no van!