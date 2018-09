Es un bombón: Diego Boneta sorprende a su abuela

A pesar de su apretada agenda laboral, el actor Diego Boneta se da un tiempo para compartir gratos momentos con su querida abuela en Texas.





Esta vez hizo cómplices a sus seguidores de Instagram, quienes observaron cómo el galán grabó el preciso instante en que llega de sorpresa a la casa de su abuela con un enorme ramo de flores.





"Family is always first! (La familia es siempre primero)", escribió el protagonista de "Luis Miguel, la serie" en la red social.





En la grabación, Boneta explica a sus fans que su abuela no sabe de su llegada, hasta que finalmente le dice cariñosamente: "¿Dónde está la más guapa?", mientras le entrega un ramo de flores. La mujer, sentada en silla de ruedas, no pudo contener su emoción.





El video: