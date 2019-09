El tierno posteo que Claudio Caniggia le dedicó a su novia Sofía Bonelli

Mientras sigue el conflicto con Mariana Nannis, Claudio Caniggia está cada vez más comprometido en su relación con la joven Sofía Bonelli.









El ex jugador ya no esconde su romance con Sofía. Ahora, "El Pájaro" compartió una foto de la chica en un barco, en bikini y muy relajada.

caniggia.jpg





Además, Claudio Paul hizo una profunda reflexión en su cuenta de Instagram: "Dejame decirte algo que ya sabés. El mundo no es arco iris y amaneceres. Y no le importa lo duro que seas, te golpeará y te pondrá de rodillas, y ahí te dejará si se lo permites. Ni tu ni nadie golpeará tan fuerte como la vida. Pero no importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte y seguir avanzando, lo mucho que puedas resistir, y seguir adelante".