El motivo de la ruptura de Fandiño y Cabré fue por...

En el Bailando, Soledad Fandiño y Laurita Fernández protagonizaron un fuerte cruce donde la participante, le recriminó, a la jurado, el haber preguntado quién era, en plan de ningunearla. La discusión se tornó acalorada y la ex de René Pérez le escupió a su "enemiga", que le pregunté a Nicolás Cabré, quién era ella. "Si no sabés quien soy preguntale a tu novio que me conoce bien", fue la frase exacta.





Así las cosas entre ambas mujeres, este viernes, Soledad estuvo como invitada en Los especialistas del show y, entre otras temas de conversación, recordó su relación con Cabré.





"A mí no me pasa nada con Cabré, pero nosotros tuvimos una relación de tres años, nos comprometimos, fue una historia importante en mi vida", arrancó a decir.





"Yo no tengo constancia de que me haya engañado, pero en ese momento había salido el rumor de que Isabel Macedo había estado en el medio. Después de eso nos separamos. Yo lo dejé por eso", aseguró.





Finalmente, se refirió a lo que le dijo Laurita Fernandez sobre pasarle el teléfono de Cabré: "Yo no necesito el número de Cabré para nada, no necesito hablar ni nada de él. Quizás ella quiere un intercambio y que le dé el número de René".

