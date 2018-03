El más ganador de la Libertadores debuta en Venezuela ante Deportivo Lara

rojo1.jpg

rojo2.jpg

Independiente, siete veces ganador la competición más importante a nivel sudamericano, debutará este jueves de visitante ante Deportivo Lara de Venezuela, en un partido correspondiente al Grupo 7 de la Copa Libertadores de América.El encuentro se disputará en el estadio Metropolitano de Barquisimeto, desde las 19.15, con el peruano Diego Haro como árbitro, que estará acompañado por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez como jueces de línea.Independiente tiene un pasado glorioso en la Libertadores, galardón que obtuvo en 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984, y tendrá como rival a un equipo novato en el terreno internacional.Al igual que en 2010, cuando participaron por última vez en el certamen continental, "Los Diablos Rojos" se clasificaron luego de lograr coronarse campeón de la Copa Sudamericana, tras ganarle la final a Flamengo de Brasil.Tras la derrota -la semana pasada- por penales en la Recopa Sudamericana contra Gremio, Independiente recuperó la sonrisa con su triunfo sobre Banfield por la Superliga y llega con un buen envión anímico al debut copero.A la espera del primer partido de fase de grupos, el entrenador Ariel Holan no dio muchos indicios del once inicial, pero deberá meter algunas variantes obligadas.Holan no podrá contar con el venezolano Fernando Amorebieta, quien está suspendido por su expulsión en la vuelta frente a Gremio, así como tampoco tendrá a Emmanuel Gigliotti, a quien la Conmebol lo sancionó por dos fechas tras la roja que recibió en la ida de la final contra los brasileños.Además, el uruguayo Gastón Silva se quedó afuera de los concentrados por una sobrecarga muscular en la pierna derecha.En el puesto de Amorebieta ingresará Nicolás Figal, en tanto que en lugar de Silva jugará Juan Sánchez Miño, y por Gigliotti estará el cordobés Silvio Romero, otro refuerzo, proveniente del América, de México.Por el lado de Lara, último subcampeón del fútbol venezolano, no arrancó de buena manera la actual campaña y lleva cuatro partidos sin victorias, con una derrota y tres empates.El equipo "rojinegro" experimenta problemas de juego pese a haber incorporado a jugadores de buen cartel en el panorama local como el mediocampista Pedro Ramírez y el delantero Juan Falcón, dúo campeón cuando coincidió en las filas del Zamora FC.

Posibles formaciones

Deportivo Lara: Carlos Salazar; Daniel Carrillo, Giacomo Di Giorgi, David Mendoza y Leminger Bolívar; Ely Valderrey, Carlos Sierra, Ricardo Andreutti y Pedro Ramírez; Jesús González y Juan Falcón. DT: Leonardo González.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Gastón Silva o Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo y Fernando Gaibor; Silvio Romero, Maximiliano Meza y Martín Benítez; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Arbitro: Diego Haro (Perú).

Cancha: Metropolitano de Lara.

Hora de inicio: 19.15

TV: Fox Sports 2.