Así, en las últimas horas el periodista reapareció en sus redes sociales. Y aunque se mostró nuevamente internado, llevó calma a sus seguidores y familiares al detallar lo sucedido.

“Después de 7 días puedo contarles lo mal que lo pasé con el dengue”, contó de entrada Gómez Rinaldi a través de un posteo en Instagram junto a una imagen suya todavía convaleciente. Y relató: “El viernes me retiré de Que Mañana ! Porque no me sentía bien. Como el jueves había tomado frío pensé que era una gripe. Sin embargo los dolores que comencé a sentir el viernes se acrecentaron y el sábado fui a Medicus para ser atendido. ‘Tenés todos síntomas de dengue’, me dijo la médica’”.