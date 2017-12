El Jefecito tiene banca y recibió un importante guiño

El entrenador del Barcelona Ernesto Valverde cerró la puerta a una posible marcha del argentino Javier Mascherano en la ventana de enero, asegurando que el central es aún importante para el equipo, sobre todo tras la lesión del francés Samuel Umtiti.

El defensa galo sufrió una lesión el pasado sábado que le mantendrá apartado de las canchas durante dos meses, por lo que Mascherano tendrá que ocupar puesto en el eje defensivo junto a Gerard Piqué.

Mascherano actualmente también es baja por una lesión muscular, aunque su regreso a las canchas se prevé para muy pronto.

El cuarto central de la plantilla azulgrana, el belga Thomas Vermaelen, ha encadenado lesiones desde que dejó el Arsenal por el equipo catalán en 2014.

"Masche es jugador nuestro y contamos con él. Queremos que se recupere pronto y confiamos mucho en él", declaró Valverde en la conferencia de prensa previa al último partido de la primera fase de la Liga de Campeones, el martes contra el Sporting de Lisboa.

El jugador argentino había dejado entrever la posibilidad de poner fin a su etapa en Barcelona en enero debido a la pérdida de minutos de juego desde la temporada pasada por la llegada de Umtiti, el habitual en el centro de la defensa junto a Piqué.

"Creo que se va terminando la etapa, es lógico. Después de tanto tiempo, está claro que me queda poco recorrido en el club. No lo digo con nostalgia. He pasado los años más maravillosos de mi carrera en este club, jamás lo voy a olvidar", declaró Mascherano la semana pasada en una entrevista concedida al canal ESPN.

"Soy de esas personas que piensan que las etapas hay que saber cerrarlas. Y me gustaría poder cerrarla a tiempo. Del Liverpool no me fui bien y no me gustaría que en el Barcelona me pase lo mismo", añadió el Jefecito.

La lesión de Umtiti puede obligar a tener que cambiar de planes, tanto para el jugador como para el club.

"Tenemos margen de tiempo para valorarlo. Sabemos que la lesión de Sam va para largo, pero en enero volverá. Cuando surgen las lesiones te planteas cosas, pero en principio, de momento estamos contento con lo que tenemos", dijo Valverde.

El técnico también recordó que "(Sergio) Busquets ya jugó de central ahí alguna vez. También (Lucas) Digne... y alguna solución que tenemos que buscar, claro está".

"El mercado de invierno aún no ha llegado y desde agosto que hablamos de ello. Cuando llegue, ya hablaremos de esto", insistió.

Valverde y el Barcelona pueden plantearse el mercado de enero con la tranquilidad de estar ya clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones y ser líderes destacados del campeonato español, con 5 puntos de ventaja sobre el Valencia, 6 sobre el Atlético de Madrid y con su gran rival, el Real Madrid, a 8 unidades tras haberse disputado 14 jornadas.

AFP-NA