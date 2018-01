El hijo de Tristán: "Cinthia le pegaba a mi papá con una mochila"

Después de que Rita Pauls denunciara haber sido acosada sexualmente por Tristán, se reflotó el enfrentamiento entre Cintia Fernández y el capocómico. Todo comenzó en 2007, cuando la modelo y el humorista fueron compañeros en la obra "Más loca que una vaca".

En ese entonces, Cinthia lo denunció por lesiones y amenazas, algo que la Justicia no pudo probar y terminó fallando en favor del humorista.

Hace unos días se cruzaron en vivo en "Involucrados", ella le dijo "acosador de mierda" y, enojado, él decidió cortar la comunicación. "Cuando habló él, ahí se terminó todo. Se sintió acorralado y no habló más. Cada cosa que decía se enterraba más. Con esto doy por cerrado el tema, me quería sacar esa marca de encima y siento que lo hice. Y el tipo no va a joder nunca más con una mina. Por más talento que tenga, que le cueste conseguir trabajo porque a mí también me costó después de lo que pasó con él", comentó Fernández en diálogo con "Nosotros a la mañana".

"Así como pensaban que yo era una quilombera, de él van a pensar que es un abusador. Está bueno que le pase", concluyó.

Lo cierto es que luego, en el otro programa que conduce Fabian Doman por Ciudad Magazine, "El Tratamiento", el hijo de Tristán, Federico, salió a defender a su padre y reveló detalles del episodio que sucedido años atrás: "Cinthia le pegaba a mi papá con una mochila, antes de salir a escena. Lo empujaba e insultaba".

