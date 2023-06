El gobernador caminó tres departamentos y envío un mensaje a los jóvenes

En San Martín, luego de una caminata, la agenda continuó con una conferencia de prensa con medios locales, acompañado por la intendenta electa, Analía Becerra, los excandidatos, autoridades de la junta departamental Paula Caballero y militancia.

Allí Uñac aseguró que “los jóvenes sanjuaninos tienen el presente y el futuro en San Juan, no hace falta que se vayan a otro lugar, no está en la terminal, no está en el aeropuerto, está en la provincia”.

Mencionó el gobernador algunas de las políticas y acciones para los niños y jóvenes como el fortalecimiento de la educación pública; y en ese marco el bienestar también de los docentes con uno de los mejores salarios básicos del país, destacando también las obras para la educación.

Y amalgamada a la educación están las políticas para el deporte. “Hemos generado un proyecto de desarrollo deportivo bien federal porque creemos que educación y deportes van entrelazados; a los chicos hay que darles la posibilidad de que puedan instruirse intelectualmente pero también de formarse físicamente porque eso ayuda al desarrollo integral de los niños”, señaló.

Agregó que esta política también fue acompañada con obras: San Martín tiene un polideportivo de primer nivel, una obra que antes solo se hacía en el Gran San Juan y hoy se hace en el interior, como se hizo en Pocito, en Calingasta, en Jáchal. “Hemos logrado que los jóvenes tengan educación y deporte en la provincia y en su departamento”.

Uñac mencionó que otra política para los jóvenes son los programas para beneficiarlos con becas de transporte y de conectividad, “y hemos sumado el programa Joven Podés que es una ayuda para que los chicos puedan emprender una actividad que les permita generar sus propios ingresos y su sustento”.

Un Modelo de desarrollo

Uñac contó a los sanmartinianos que esta gestión logró la diversificación de la matriz productiva de la provincia, la generación de energía fotovoltaica, sector en el que San Juan es líder en el país; también el crecimiento del turismo en toda la provincia, el desarrollo del Cannabis medicinal, la construcción de la única mina de cobre del país; “y la garantía de esa continuidad está en Rubén y en Cristian y hoy me comprometo públicamente en ser un interlocutor entre el gobierno nacional y el gobierno de la provincia”, dijo Uñac.

También mencionó los índices de pobreza y de indigencia que están entre los más bajos del país, y aseguró que “son cosas que hemos construido los sanjuaninos y son las cosas que tenemos que salir a cuidar, el primer paso es hacer que el modelo continúe con personas con experiencia, que van a defender a San Juan. Yo los voy a acompañar para ser un puente de comunicación y traer herramientas de para ayudar a Rubén y a Cristian. El primer paso es el próximo domingo 2 de julio votando a la subagrupación Vamos San Juan. Primero, para dar la señal de que pueden inhabilitar a un candidato, pero no a un proyecto político, el proyecto sigue vigente”.

Consultado el gobernador sobre la definición de la Corte Suprema, respondió que “los sanjuaninos no entendemos por qué si la Corte Suprema resolvió bien para Formosa y para los intendentes bonaerenses resolvió en sentido contrario para San Juan. Pero lo hecho, hecho está, y estamos acatando el fallo, aunque nos parezca arbitrario. Hoy estoy acá para decirles que vamos a seguir trabajando porque este proyecto es mucho más que un hombre o que un nombre, no importa si es Sergio, Rubén o Cristian, lo que importa es que hay un proyecto político que tuve el honor de liderar durante casi 8 años”.

Agregó que la fórmula que hay que defender es la de Rubén Uñac y Cristian Andino.

“Algo sobre lo que hay que poner los ojos es que esta gestión es una gestión federal, con un proyecto que ha reconocido que eran importantes las obras de cloacas, de gas, de agua potable, de pavimentos, iluminaciones, de barrios, de centros culturales, registro civil, hospitales departamentales, tanto para el gran San Juan como para el interior de la provincia, y eso lo vamos a defender con uñas y dientes el próximo 2 de julio”, manifestó Uñac.

Luego les dijo que todos los candidatos de la subagrupación Vamos San Juan construyeron en San Martín un resultado inigualable en las últimas elecciones o el 14 de mayo, “Analía va a tomar el legado que deja Cristian y va a hacer realidad los sueños de los sanmartinianos y la sanmartinianas. El 2 de julio vamos a reafirmar el resultado que tuvimos el 14 de mayo, que fue un resultado impresionante en la provincia y en el departamento de San Martín, un resultado que se construyó desde el interior hacia la capital, porque el acompañamiento fue masivo a esta subagrupación Vamos San Juan”.

Finalmente, Uñac señaló que “el resultado del 2 de Julio tiene que ser un fuerte mensaje para la City porteña a quienes responden muchos de los que son candidatos a gobernador de San Juan, que se rinden a los pies de quienes están allá. Nosotros lo único que queremos es seguir poniendo de pie a San Juan, porque lo sabemos hacer, porque tenemos el equipo de trabajo para hacerlo”.

Angaco

En Angaco, también acompañado por los candidatos electos y por todos los excandidatos, Uñac destacó que “Esta subagrupación Vamos San Juan ganó en el 14 de los 19 departamentos de San Juan significa el 75 %, ganamos el 60 % de los concejales y mayoría simple en la Cámara de Diputados y mayoría calificada si lo consideramos como frente. El domingo se debate la consolidación de este proyecto político”, aseguró.

Mencionó el sentido federal de la obra pública de esta gestión que ha llevado viviendas, escuelas y hospitales a todos los departamentos.

“Rubén no buscó esta candidatura, pero estoy absolutamente convencido que la va a desarrollar con absoluta generosidad, teniendo en cuenta que es una persona con una gran sensibilidad social y con un pensamiento político muy claro”, dijo el gobernador.

Para el cierre, les contó que se está reinventando en este nuevo rol de precandidato a senador nacional y como tal, si así lo deciden los sanjuaninos, será un puente de comunicación entre la Nación y la Provincia.

“De aquí al 2 de julio no podemos parar un minuto para lograr un gran triunfo de la subagrupación Vamos San Juan”, dijo Uñac.