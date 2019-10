El emotivo recuerdo de Gianinna Maradona a su abuelo

A través de su cuenta de Instagram, Gianinna Maradona compartió una sentida carta a su abuelo materno, Coco, que murió hace ocho años.









El posteo estuvo acompañado por una foto en la que se ve a la mamá de Benjamín con su hermana Dalma, aún niñas, jugando con él en el mar.









"Me guardo lo que me enseñaste, lo que fuiste y sos en mi vida. Llegue y vos me dijiste que "me estabas esperando", no creía que fuese tan literal, sin embargo así lo decidiste. Nos abrazamos, nos dijimos una vez más cuanto nos queríamos. No sabía que era la ultima noche que nos lo íbamos a decir", empezó diciendo Gianinna.









En ese sentido, añadió: "Hoy te veo en algún que otro sueño y en cada recuerdo que me dejaste. GRACIAS COCO de mi corazón! Te llevaste una partecita de mi, como yo me llevé una partecita de vos cuando vivía lejos tuyo. Tengo millones de anécdotas que guardo para siempre en mi".









Por último, indicó: "Me encantaría preguntarte mil cosas, saber si lo que hago está bien o está mal. Benja te recuerda como si hubieses partido ayer y eso lo agradezco cada día de mi vida. Te extraño, es inevitable. Amo q nos disfrutaste, nos disfrutamos y eso es lo que me hace llorar y reírme a la vez. Aguarísneyyyyyyy coquito querido! Te amo profundamente!!!!! ♥️".