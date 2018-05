El dólar registró la suba más alta del año y alcanzó los 23 pesos

El dólar trepó con furia en la City porteña. El Banco Central (BCRA) vendió divisas solo por la mañana y en poca cantidad, y sobre el mediodía subió la tasa de política monetaria pero los resultados no acompañaron.





En el mercado minorista, la divisa cerró casi un peso y medio arriba a 22,99 pesos, según el promedio que realiza el Central.





En tanto, en algunos bancos de la City la cotización superaba los $ 23,70.





El dólar mayorista no se quedó atrás y avanzó un peso y diecisiete centavos hasta los $ 23. Solo en la primera hora de negociación, la divisa sumó 30 centavos en el MULC y obligó al Banco Central a salir a marcar la cancha con la venta de reservas.





Cuando el mayorista, que arrancó en $ 21,20, rozó los $ 21,50 la entidad que dirige Federico Sturzenegger volcó al mercado entre u$s 400 y 600 millones, según estimaron operadores consultados por El Cronista quienes aseguraron que la entidad no volvió a intervenir.





Después de la intervención, el Central se apartó, pero el mayorista volvió a tomar impulso hasta tocar los $ 21,90. A esa misma hora, las 11:49, el BCRA anunció una suba de 300 puntos en la tasa de política monetaria hasta los 33,25%.





Sin embargo, la decisión no generó una baja fuerte del dólar en el MULC como si sucedió el viernes, cuando el Central subió a 30,25% la tasa y la divisa se mantuvo firme a $ 21,77.





En la última hora de operaciones el dólar se desmadró, se desbocó y se fue por encima de los $ 23 ante la mirada atónica de los operadores que coinciden en no comprender cuál fue la jugada del BCRA.





El dólar blue se movía en los $ 21,55.





El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 969.403 millones, por debajo de los u$s 1.132 millones de ayer y muy lejos del récord de 2.168,539 millones del 25 de abril pasado.





"Una locura, esto no tiene explicación. Se les escapó $ 2 con un volumen de apenas u$s 900 millones, no pudieron parar una corrida de u$s 900 millones", cuestionó.





En este sentido, Leonardo Svirsky de BullMarket Brokers opinó que con la suba de tasas "es por donde el Central tiene que correr el dólar". "Pero pecan de inocentes y siguen perdiendo reservas", analizó.





"Lo de hoy es inexplicable. Es como que yo acá en las pantallas quiera poner que vendo y me equivoco y pongo compra, entonces se opera a un precio erróneo", agregó.





La semana pasada, el dólar subió 1,68% y el BCRA tuvo que inyectar u$s 4300 millones para contenerlo sin suerte, por lo que la autoridad monetaria optó el viernes por subir la tasa 300 puntos.





Ayer, una disparada de casi 70 centavos generó que la entidad volcara u$s 504 millones.





