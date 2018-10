El dólar abrió inquieto y subió seis centavos al inicio de la jornada

Fuente: ámbito.com

El dólar sube seis centavos este martes a $ 37,82 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio, en una rueda en la que el mercado se mantiene expectante respecto al primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 5.700 millones, en el marco del nuevo acuerdo con la Argentina.Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanza 10 centavos a $ 37.Recordemos que el órgano de crédito internacional aprobó el viernes pasado la primera revisión del desempeño del país en el marco del Acuerdo Stand-By de 36 meses que fuera suscripto el 20 de junio de 2018, y autorizó un desembolso por u$s 5.700 millones para esta semana.En tanto ayer, el billete verde descendió nueve centavos mientras que en el segmento mayorista, la divisa avanzó sobre el cierre seis centavos a $ 36,90, luego de que el Banco Central recortara la tasa de Letras de Liquidez (Leliq) en un punto, sumando a una mayor presión compradora derivada de la necesidad de cubrir posiciones de fin de mes.Sucedió en una rueda en la que como es habitual, el Banco Central subastó Letras de Liquidez a 7 días por $ 39.370 millones, con una tasa promedio de corte de 70,626% y con un retorno máximo adjudicado de 71,029%."Como ocurre habitualmente en cada fin de mes, los precios del dólar suelen reaccionar a una mayor presión compradora derivada de la necesidad de cubrir posiciones y finiquitar operaciones que vencen el próximo miércoles", analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.Por su parte, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que "el exceso de pesos que había sobre el cierre", causó que suba el dólar en los últimos 15 minutos, "pese a que se colocaron un 162% más de Leliq".• Otros mercadosEn el mercado de dinero entre bancos, el "call money" se operó a un promedio del 68%.En el ROFEX, donde se operaron u$s 960 millones, más del 55% se pactó a octubre y noviembre a 37,07 y $ 38,69; con tasas del 84,08% y 55,33% TNA. Los futuros del ROFEX mostraron bajas promedio de cuatro centavos, al contrario del spot que subió $ 0,06.En el mercado informal, el blue retrocedió 25 centavos a $ 37, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El "contado con liqui" repuntó 27 centavos a $ 37,08.Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 196 millones hasta los u$s 47.867 millones, el menor nivel en más de 14 meses.