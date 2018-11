El descargo de Rocío Guirao Díaz tras su pelea con Dalila

"Cómo puede haber todavía en 2018 tantas mujeres con pensamiento machista", preguntó Rocío Guirao Díaz en un video que compartió con sus miles de seguidores en Instagram Stories. "No te saques fotos así porque tenés hijos, no te saques fotos así porque sos casada", dijo en tono burlón.









La modelo dio un contundente mensaje en contra de las mujeres que critican a quienes se muestran con poca ropa en las redes.









"A vos que sos mamá, mujer de familia y que todavía no saliste de adentro de un tupper te digo: Evolucioná en tu pensamiento. Si estás criando a varones, tenés la responsabilidad de no estar criando a un imbécil. Explicale que tu cuerpo es tuyo, que ya sos una adulta, que vos decidís, que no le hacés mal a nadie y que el día de mañana él también será un adulto y hará de su cuerpo lo que se le dé la gana", manifestó.

Embed







Además, Guirao Díaz opinó que en un futuro "los hijos machistas van a volver loco o loca a la persona con la que elijan compartir sus vidas". Y finalizó el mensaje con una frase humorística: "Así te lo digo, sin haberme peinado... ¡Marta, evolucioná en tus pensamientos y dejá de ser retrograda!".









Dalila en el programa "PH Podemos hablar" (Telefe). Todo comenzó cuando la cantante dijo que estaba en contra de las mujeres que tienen hijos y comparten en las redes imágenes en las que exhiben sus figuras. Cabe recordar que la modelo realizó esta publicación, luego de haber tenido una fuerte discusión conen el programaTodo comenzó cuando la cantante dijo que estaba en contra de las mujeres que tienen hijos y comparten en las redes imágenes en las que exhiben sus figuras.

Embed