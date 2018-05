El descargo de Karina por el video del Kun Agüero: "No era para mí"

Este fin de semana, el Manchester City festejó su nuevo título en la Premier League y el Kun Agüero y sus compañeros salieron a festejar con todo.

Mientras la celebración transcurría en un boliche, el deportista cometió un desliz cuando disparó una controvertida frase, que al principio pareció estar dirigida hacia su ex. "Traidora", gritó el morocho mirando a la cámara del celular de un compañero.

Pero luego de atajarse en las redes con un fuerte mensaje en Instagram, Karina, La Princesita, desestimó ser la destinataria de aquellas palabras injuriosas.

"No creo que sea para mí. Debe ser por cosas que está viviendo hoy en día él. Estamos separados hace una banda", comentó en una nota con Los ángeles de la mañana.

"De vez en cuando intercambiamos un '¿hola todo bien?' Pero ese video no es para mí. Aparte, yo tengo respeto para con él. Nunca dije los motivos de la separación, nada, porque me parece que cuando uno quiso tanto a alguien cuida hasta cuando ya no estás más. Sé que no es para mí. Si cuando nos separamos no pasó nada de esto, ¿por qué pasaría ahora?", se preguntó.

Entonces.... ¿Para quién era el mensaje del Kun?

