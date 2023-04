Efecto dólar: preocupación en el comercio por la baja rentabilidad en ventas

Las ventas caen por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, pero además, no hay precios de referencia actualizados, por lo que genera una situación desconcertante. "Venimos de una situación de incertidumbre y desde el Centro Comercial lo venimos informando mes a mes. La preocupación es grande y el comercio local está llegando a una situación que ya no puede soportar. Estamos perdiendo un tiempo grande en el que no se toman decisiones y el comerciante está afrontando un rol, donde tiene que salir a afrontar una situación de pago en un momento donde no hay precios. No hay venta por parte de los proveedores", manifestó.