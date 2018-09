Tras la renuncia de Caputo, el dólar cerró con un alza de 84 centavos a $38,98

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió 80 centavos a $ 38,10, en una rueda en la que el BCRA intervino en los plazos más cortos de los mercados de futuros en momentos en que la cotización en el segmento mayorista tocó máximos en $ 39,30.





La segunda dimisión de un presidente del Banco Central en menos de cuatro meses sorprendió al mercado, justo cuando el BCRA busca contener la fuerte devaluación del peso, que acumula un 50%en lo que va del 2018, y el Gobierno negocia una ampliación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se daría a conocer de manera inminente.





Caputo presentó su renuncia este martes en medio de una disputa interna -nunca blanqueada- en las entrañas del Gobierno por el manejo de la política económica.





Según el comunicado oficial, el ahora extitular del BCRA le presentó la renuncia al presidente Mauricio Macri, quien se encuentra aún en Nueva York junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una misión que busca cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ampliar el préstamo de u$s 50.000 millones y llevar calma a los mercados en medio de la "tormenta" financiera que atraviesa el país.





Ocurre en una plaza financiera con recorte de liquidez por el paro nacional convocado por gremios en contra de la política económica del presidente liberal Mauricio Macri.





Cabe destacar que autoridades del Gobierno y los técnicos del FMI negocian el acuerdo stand by, en un intento por desechar las versiones de un posible default. En tal sentido, ya habría un principio de acuerdo para una ampliación de fondos por entre u$s 3.000 y u$s 5.000 millones que se agregarán al monto original de u$s 50.000 millones, algo que no le cayó del todo bien a un mercado cuya expectativa estaba puesta en un desembolso mayor por parte del órgano crediticio.





En tanto, las reservas del Banco Central cayeron u$s 34 millones hasta los $ 49.535 millones.





Otros mercados





En el mercado informal, el blue avanza un 5,9% a $ 40,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" repuntó ayer 17 centavos a $ 37,48.





(Fuente: Ámbito)