Sin intervención del Banco Central, el dólar se disparó sobre el cierre a $39,08

El billete, que durante la rueda marcó un mínimo de $ 38,67, cerró en $ 39,08, impulsado por la suba de la divisa en el MULC, donde la demanda que no encontró respaldo en la punta vendedora (escaso aporte de exportadores) en los últimos 20 minutos de la jornada, convalidando un nuevo ascenso, el tercero en forma consecutiva.





Así, el dólar mayorista cerró con un salto de 31 centavos superando así los $ 38: terminó a $ 38,25, sin que apareciera el BCRA en acción. El volumen operado fue chato y apenas alcanzó los u$s 411,7 millones.





"La estrategia oficial pareció perseguir el propósito de permitir que el dólar mayorista encontrara un nivel sin interferencia del BCRA", dijo un analista.





Es que la escasa profundidad de la oferta sobre el final de la rueda no fue suplida esta vez por la autoridad monetaria, a diferencia del lunes y el martes, jornadas en las que vendió u$s 15 millones y u$s 55 millones, respectivamente.





"Algunos compradores de la divisa esperaban las acostumbradas ventas del BCRA, que hoy no participó en toda la jornada, haciendo que, con solo 50 millones operados, subiera más de 25 centavos, cuando el resto del día se operó por debajo de la figura de $ 38", dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.





En el mercado informal, el blue sube 25 centavos a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. Asimismo, el "contado con liqui" escaló ayer 59 centavos a $ 38,19.





En este contexto, el Ministerio de Hacienda lleva a cabo una nueva licitación de Letras del Tesoro en Dólares y Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos que finaliza a las 15, como medio para continuar desarmando el volumen de Lebac. Son a un plazo de 196 días con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y se puede suscribir tanto en pesos como en dólares.





Además, licita nuevas Letes Capitalizables en Pesos 4% a un plazo de 105 días con vencimiento 28 de diciembre de 2018 y procede a la reapertura de las Letes Capitalizables en Pesos 2,85% vencimiento 29 de marzo de 2019.





La suba de la cotización del dólar en el mercado local se da a pesar de la caída global de la divisa de EEUU en el mundo, en un contexto expectante a los vaivenes en una guerra comercial entre Estados Unidos y China. "Estabilizar el mercado de cambios es prioritario en un contexto de debilidad para monedas de emergentes que tocan mínimos de 19 meses", estimó la consultora Neix.





Por último, las reservas del Banco Central cayeron el martes u$s 96 millones hasta los u$s 50.993 millones.





(Fuente: Ámbito)