Respaldo del mercado a la fórmula macrista: el Riesgo País cayó 9%

Las novedades que llegaron desde la política, con la confirmación de una fórmula oficalista integrada por Mauricio Macri como candidato a la reelección y el peronista Miguel Pichetto como su vicepresidente, apuntalaron a los precios de los bonos, con una contundente caída de 9% del Riesgo País, por debajo de los 900 puntos básicos, mientras que la reacción sobre los precios de las acciones fue más cauta, pero destacable si se toma en cuenta la jornada negativa en Wall Street.





"El mercado tomó muy positivamente la designación de Pichetto, La lectura es que ante un escenario de mayor polarización, esta fórmula seduce más al electorado del medio que la fórmula (Alberto) Fernández – (Cristina) Fernández", resumió Pablo Castagna, director de Portfolio Personal Inversiones.





Martín Vauthier, director del Estudio EcoGo, manifestó que la "primera lectura posible del mercado" es que "Pichetto aporta gobernabilidad a un Gobierno que va a requerir alcanzar consensos. Si esta visión se sostiene y descomprime el Riesgo País, la restricción monetaria podría aflojar y mejorar expectativas 'en la calle'. Pero esto es Argentina, y falta mucho".





En Wall Street los ADR de compañías argentinas llegan a avanzar hasta 18% en dólares, como en el caso de Banco Supervielle, secundado por Banco Francés (10,8%) y Pampa Energía (10,9%).





Para Rodrigo Álvarez, CEO de Analytica, la designación de Pichetto como vice "le suma tantos votos a Macri como Alberto (Fernández) a Cristina (Kirchner), pero ambas candidaturas muestran apertura. Buenas jugadas dentro de una oferta muy acotada".





El economista y ex Secretario de Programación Económica Carlos Rodríguez apuntó que "el Peronismo racional está ocupando lugares en las fórmulas de los dos principales partidos" con aspiraciones a la Presidencia, el frente Cambiemos y Unidad Ciudadana. "No será óptimo para los libertarios exigentes, pero no cabe duda que es bueno para el país. De a poco vamos mejorando", añadió.





Para el analista financiero Jorge Compagnucci, "los mercados reaccionaron con fuerza, reconociendo beneplácito de la formula oficialista Macri-Pichetto. Como saben, los mercados no votan... Ahora, falta la respuesta de la sociedad".





El Riesgo País argentino medido por el banco JP Morgan extendió por sexta jornada la tendencia bajista y bajó 84 unidades, a los 849 puntos básicos, con un retroceso de 9%, contra los 1.015 puntos intradiarios anotados el lunes de la semana pasada, su máximo desde el 5 de febrero de 2014.





Los bonos soberanos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) ganaban un 1,2% en promedio, encabezados por las emisiones dolarizadas, para avanzar 5% en las últimas cinco ruedas.





El dólar mayorista cedió 20 centavos este martes y esto sostuvo el avance generalizado en los activos locales, en momentos que los inversores se mantienen atentos a las novedades políticas ante la presentación de alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto y a las presidenciales de octubre.





Aún con las moderadas caídas en los índices de las bolsas de Nueva York, los operadores consultados por Reuters coincidieron en que la dinámica del mercado doméstico también era alentada desde el exterior, por las señales de un mayor estímulo fiscal de China y cierto alivio en las tensiones entre México y Estados Unidos, lo que impulsaba el apetito de los inversores por activos de riesgo.

