Por este motivo no bajan los precios de las naftas a pesar de la caída del dólar

El aumento más reciente de YPF, la principal compañía del mercado, se realizó el 30 de septiembre, con incrementos de 9,5% en promedio cuando el valor del dólar se ubicaba en $41,88. Este martes, la cotización minorista, según el resumen del Banco Central, fue de $37,11, unos $4,77 menos.









"El combustible venía con un atraso del 10% aproximadamente, por lo tanto con esta baja del dólar y la estabilidad en el precio del crudo, no debería haber aumentos en noviembre. Eso lo manejan las petroleras", señaló Gabriel Bornoroni, titular de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac). "El último aumento del biodiésel, por ejemplo, no se trasladó a los precios del consumidor. Lo absorbieron las petroleras", señaló.









Con todo, aunque los empresarios de las estaciones de servicio estiman que no debería haber aumentos en octubre y noviembre, sí se espera un nuevo incremento en diciembre, cuando se actualicé el impuesto sobre los combustibles líquidos, que se realiza en forma trimestral en base a la inflación acumulada en los meses anteriores.









Fuentes de la industria aseguran que durante este año los precios de las naftas nunca alcanzaron el nivel de equilibrio, lo que llaman break even, que se debían lograr luego de los aumentos en los precios de los biocombustibles, el barril internacional de crudo y el dólar. Su opinión es que queda aún "un camino por recorrer" pero que la baja en el tipo de cambio moderará los aumentos que quedan por delante.









"En este momento hay dos opiniones. Por un lado, la secretaría de Energía que dice que el combustible ya tiene el precio de equilibrio. Y la opinión de las refinerías, que consideran que todavía hay un atraso de entre 10% y 15% y que la baja del dólar no repercutiría en los precios. Según cuál sea la opinión que predomine se reflejará en los surtidores o no, pero no lo sabría vaticinar", aclaró Raúl Castellanos, secretario de la Cámara de empresarios de Combustible, en diálogo con Radio La Red.









"Estamos en un marco de libertad de precios; por lo tanto, uno tiende a pensar que va a predominar la opinión de las refinadoras, que consideran que el precio está atrasado", agregó Castellanos.









Con un total de 13 aumentos en lo que va del año, los precios de los combustibles aumentaron un 64,75% en promedio, 40 puntos porcentuales por encima de la inflación, que lleva un acumulado de 24,3% hasta agosto, según los datos del Indec. ¿Cómo se forman los precios de los combustibles? Luego de los cambios aplicados por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, el precio local de la nafta y el gasoil depende de factores como el precio del dólar, del barril internacional del petróleo Brent y de los biocombustibles. A lo que se suman el Impuesto a los combustibles líquidos, que se actualiza al final de cada trimestre en base el Índice de Precios al Consumidor.









Fuente: Infobae