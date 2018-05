Macri pierde en las encuestas, pero nadie puede capitalizar eso

Las tarifas se convirtieron en una pulseada para debilitar al gobierno. Los empresarios vieron algo que no les gustó y salieron en conjunto a marcar la cancha. Dijeron a la oposición: "Paren de hacer demagogia con las tarifas".

Sin embargo, tendrían que recordar que eso fue lo que siempre hicieron. Un trabajo de investigación señaló que en los últimos 117 años, 107 tuvimos déficit. Es decir se gastó más de lo que ingresaba. Se cubrió con emisión, inflación, default, devaluación o con endeudamiento. Además con récord de presión impositiva.

Síntesis: sólo se piensa en gastar, nunca en crecer, desarrollarse o poner las cuentas en orden. No tienen arreglo. En cualquier país del mundo se llama demagogia e irresponsabilidad.

En todos los ciclos de cuatro años, a las medidas más impopulares se las toman después de un buen resultado electoral y lo más lejos posible de las elecciones siguientes. Todo se inició en noviembre. Aparecieron las reformas fiscal, tributaria y jubilatoria. La tercera semana de diciembre se vivió el instante más violento. La oposición estaba dispuesta a que todas las reformas le salieran "caras". Además apareció el error de cálculo en la inflación.

En este momento, a través de las encuestas aparecen las dudas: ¿son capaces estos muchachos de domar la economía?

Lo que se observa es que tienen tiempo. ¿Por qué? Porque del otro lado no hay nada. Macri pierde diez puntos en las encuestas, pero nadie puede capitalizarlos.

¿Falta un comando centralizado de política macroeconómica que coordine decisiones claves? ¿Falta un ministro de economía que absorba el desgaste inevitable, para que los dardos no caigan en el presidente de la Nación?

¿No sabían que al eliminar los subsidios al gas y la electricidad se iba a provocar un salto inflacionario?

Igual hay que señalar que el esquema de subsidios montado por el kirchnerismo era una locura insostenible. Los empresarios salieron a apoyar al gobierno. Señalan: "Los subsidios hicieron que desapareciera la inversión".

El crecimiento argentino está montado sobre un déficit de cuenta corriente de 5 % del PBI. Ante la primera señal de EEUU, al subir la tasa, tiemblan los mercados. En el fondo hay un problema que no tiene solución. Las exportaciones por habitante alcanzarían en el 2020 el nivel de 2007. Faltan dólares genuinos.

Todavía el crecimiento actual no es suficiente.

¿Quién financia el gradualismo? Los de afuera.

Ahora no están entusiasmados como antes.

¿Tiene marcha atrás el tema tarifario?

No – Porque no hay dinero para tapar baches del déficit. Si no baja sería una pésima señal para los fondos que nos están prestando.

La devaluación entre diciembre y enero fue del 14 %.

Hubo traslado a precios.

El BCRA apeló a un clásico para frenar la compra de dólares. Subió la tasa. Ahora con más del 32 % anual, la colocó a 12 puntos más que la inflación esperada por los consultores.

Estas decisiones tienen costos. Si se mantiene esa tasa más de dos meses, enfriara la economía.

Eso sí, el BCRA recuperó el manejo de la política monetaria. Mientras tanto funciona el ancla salarial con 15% de aumento más la cláusula gatillo.

En el gobierno, como siempre, a lo largo de décadas, tienen explicaciones para todo.

¿Qué dicen?

"No bajó el consumo de energía. Si tuvieron problemas para pagar, ahorrarían". "No hay rebelión fiscal, todos pagan las facturas de luz y gas". "La gente está enojada pero acompaña, sabe que otra cosa, es peor".

Lo que es cierto, es que nadie capitaliza el enojo. Una encuesta preguntó: ¿El próximo presidente debería ser peronista? No, 42,6 % Si, 36 %.

Dos horas antes de entregarse, Cristóbal López recibió en su oficina a Hugo Moyano y Aníbal Fernández

¿Qué hablaron? No se sabe.

Pero el 1º de mayo, Hugo Moyano, se reunió con dos de sus socios y tuvo algunas definiciones interesantes.

Algunas pistas. Señaló: "Hay que hacerle cambiar al gobierno el rumbo económico". Habló de una dictadura económica ". Planteó la necesidad con urgencia de llamar a un paro general y terminar con este gobierno lo más rápido posible.

Es evidente, que algunos sectores no pueden esperar hasta 2019.

Queda pendiente el problema principal. Bajar la inflación. La única verdad es la realidad. Si tuviésemos una inflación de un dígito anual como todos los países del mundo, el populismo dejaría de soñar con volver. Como señalaban los viejos troskistas : "Contra peor, mejor".

Desgastar es la consigna.