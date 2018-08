En una semana agitada, el dólar descendió este viernes y cerró a $30,47

Este viernes, el dólar descendió dos centavos, según el promedio, con lo que acumuló una pérdida de 24 centavos desde el jueves. Mientras que, en los primeros tres días de la semana, había avanzado 86 centavos.





Así termina una semana que había comenzado con un billete tocando su nuevo máximo histórico en los $ 30,72, el lunes, cuando soportaba la presión de distintos factores: el fortalecimiento de la divisa en el mundo por la búsqueda de refugio de los inversores en medio de la crisis de la moneda turca, la lira, y las tensiones comerciales entre EEUU. Lo que a su vez repercutió en una suba del riesgo país en países emergentes, como la Argentina.





El impacto en el país se sintió con mayor magnitud en el país, debido a la incertidumbre suscitada en los mercados por la investigación sobre presuntas sobornos en la obra pública. Sumado a esto, el martes se produjo una "megavencimiento" de Lebac, en el que quedaron liberados $ 133.201 millones.





En este contexto, el Banco Central anunció a lo largo de toda la semana distintas medidas para contrarrestar la presión: realizó subastas por un total de u$s 1.036 millones en el MULC y anunció cambios en la metodología para licitar Lebac, un aumento de la tasa de política monetaria al 45% y el incremento de los encajes bancarios en pesos.





El billete se movió en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa cerró casi estable este viernes a $ 29,85 pero ascendió 66 centavos en la semana.





En el mercado informal, el blue cayó 40 centavos a $ 30,10, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño, y volvió a terminar por debajo de la cotización oficial. El "contado con liqui", por su parte, cayó 30 centavos a $ 30,03.





Por último, las reservas del Banco Central aumentaron marginalmente el jueves u$s 4 millones hasta los u$s 54.653 millones, un día después de sufrir una sangría de más de u$s 1.600 millones.





(Fuente: Ámbito)