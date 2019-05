En medio del nerviosismo por guerra comercial, el dólar trepó a $46,40

Se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la moneda estadounidense ascendió 30 centavos a $ 45,10 (llegó a escalar hasta 1,8% a $ 45,60) en una rueda en la que el índice MSCI de monedas de mercados emergentes borró todas sus ganancias del 2019, ante una escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín que golpeó a los mercados del mundo.





"La primera rueda de la semana volvió a compartir un escenario internacional muy complicado y con caídas de las monedas regionales frente al dólar, que impactaron en el desarrollo de las operaciones en el mercado local", sostuvo el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





Y destacó que "la estrategia oficial, que reiteró el mecanismo de intervención con ventas en los mercados de futuros, pudo moderar la evolución de los precios obteniendo un ajuste algo inferior que hubiera ocurrido en un contexto similar al que se daba antes de los cambios en la regulación del Central en el mercado cambiario".





Asimismo, desde ABC Mercado de Cambios señalaron que "la dispara del índice dólar comenzó temprano en Asia, siguió en Europa y se trasladó a EEUU modificando la cotización de todas las monedas, en especial las de países emergentes".





La demanda por cobertura se mantuvo particularmente intensa durante el desarrollo de la primera parte del día, lapso en el que se registró el máximo de la fecha al operarse en los $ 45,60, ochenta centavos arriba del último cierre de la semana pasada.





No obstante y sobre el cierre, la aparición del BCRA con posturas de venta en los mercados de futuros volvió a moderar la evolución de los valores logrando que los precios retrocedieran hasta tocar mínimos en los $ 45,10.





El volumen total operado en el mercado de cambios fue de u$s 689 millones de dólares, es decir un 32% menos que el viernes.





En tanto hoy, la compañía MSCI Inc. informará a las 19 la nueva composición de sus índices, tras la revisión semianual que incluye el regreso de la Argentina a la categoría de Mercados Emergentes.





El cambio a Mercados Emergente es percibido como una oportunidad para las acciones que resulten favorecidas, ya que el paso habilita a fondos de inversión a disponer una nueva parte de capital a los ADRs argentinos.





Séptima baja de la tasa





Como es habitual, el Banco Central efectuó la primera subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 149.639 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 71,754%, siendo la máxima de 71,98% y la mínima de 71,399%.





La segunda se realizó por $ 46.071 millones. La tasa promedio de corte se ubicó en 71,705%, siendo la tasa mínima de 71% y máxima de 71,9778%.





En tanto, la tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 71,743% -séptima baja en fila- y el monto total adjudicado fue de $ 195.711 millones.





Asimismo, la autoridad monetaria llevó a cabo por cuenta del Ministerio de Hacienda, tres subastas de venta en el día. La primera fue a media mañana por u$s 30 millones. Pasado el mediodía realizó una segunda subasta por u$s 27 millones, que completó con una tercera sobre el cierre por u$s 3 millones.





Hay que tener en cuenta que el BCRA realiza desde el 15 de abril dos subastas diarias por u$s 30 millones cada una y que esta es la primera vez desde que las implementa que se llevan a cabo en tres instancias (el monto total no se modificó).





Contexto internacional





El giro en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China continuará siendo un foco de atención para los mercados de monedas de la región, que seguirán moviéndose al ritmo del apetito por el riesgo que tengan los inversores.





Los mercados financieros globales creían que la semana pasada se gestaría la última ronda de conversaciones entre las dos mayores economías del mundo para terminar con una amarga guerra comercial, que se acerca al año de duración.





Sin embargo, los inversores fueron golpeados después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó de las amenazas a la acción y elevó los aranceles de un 10% a un 25% a bienes importados chinos por valor de 200.000 millones de dólares, justo en medio de la ronda de reuniones en Washington.





Otros mercados





En el mercado informal, el blue sube 20 centavos a $ 46,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió el viernes 17 centavos a $ 45,07.





En el mercado de dinero entre bancos, el call money operó al 69%.





En el ROFEX se operaron u$s 1.097 millones, apenas u$s 5 millones menos que el viernes. Los plazos más cortos concentraron poco más del 50% del total operado. Los precios finales para estos meses, mayo y junio terminaron operándose a $ 46,69 y $ 48,86 (TNA 61,28% y 59,67%). Octubre con u$s 61 millones operados, finalizó a $ 58,40 (TNA 61,86%).





Por último, las reservas brutas del BCRA bajaron el viernes u$s 319 millones hasta los u$s 68.111 millones (en el mes ceden u$s 3.544 millones).

(Fuente: Ámbito)