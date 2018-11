En el Gobierno confían que la inflación de noviembre mostrará una desaceleración

Mañana el Indec difundirá el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de octubre. Fuentes del Banco Central adelantaron que esperan que la medición oficial no baje del 5,5% pero tampoco supere el 6%. Se trata de una baja más bien modesta respecto del 6,5% de septiembre.





En lo que respecta a la inflación núcleo, que en septiembre llegó al 6,7%, mañana "esperamos ver una baja más marcada" aseguraron fuentes oficiales.





Respecto de noviembre, un importante miembro del Directorio del Banco Central confió a LPO que espera que la inflación baje a la zona del 4% mensual. Se trata de valores ligeramente superiores del 3% que maneja el equipo de Nicolás Dujovne, sobre la base de las mediciones de alta frecuencia de Price Stats.





Ya sea de 3 o de 4 por ciento, la inflación de noviembre mostrará un freno fuerte a la inflación de la canasta núcleo y contará con el alivio de la baja del precio de las naftas por la caída del precio internacional del crudo. Y similar será la marca de diciembre, según proyectan en el Banco Central.





La autoridad monetaria viene cumpliendo rigurosamente con su compromiso de no expandir la base monetaria -como lo confirmará en su informe quincenal el próximo viernes-, pero este compromiso no le permite pensar en una caída de la inflación debajo del 2% mensual en el corto plazo. Desde enero de este año que la inflación no queda debajo de ese guarismo.





Para el Banco Central, pasar a la zona de entre 1 y 2% mensual (es decir debajo del 25% de inflación anual) como sucedió en 2017, haría falta que la inflación "baje otro escalón", lo que no se anticipa al menos durante los primeros meses de 2019.





(Fuente: La Política Online)