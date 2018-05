El FMI fue una ambulancia que llegó justo a tiempo.

Lo peor no pasó. En lo que respecta a la actividad económica, el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre serán malos. La tasa al 40%, descubierto en los bancos al 80%, precios acompañando la devaluación, salarios retrasados son algunos de los factores que van a tener influencia. Sumar la sequía del campo y el freno a la Obra Pública.

En privado, los funcionarios lo reconocen, pero piensan en equilibrar el barco en los últimos tres meses.

No quedará mucho tiempo. Si quieren ganar la elección de 2019, tendrán que volver a crecer.

¿Con qué herramientas? ¿La Obra Pública? ¿Con eso solo alcanza?

Para el gobierno ahora pasan a ser claves los primeros meses de 2019. Para Macri la Obra Pública seguirá siendo importante, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Esto lo conversaron en Olivos frente a Ernesto Saenz y Monzo.

La frase clave de esa reunión fue: "Si el peronismo no puede vencer en la provincia de Buenos Aires no tiene posibilidades electorales. La imagen de Maria Eugenia Vidal es importante, pero también se va a reservar dinero para asfalto, cemento y ladrillos para ese distrito. Se frena ahora, pero se relanzará la Obra Pública desde fines de este año. En estos meses se darán señales de austeridad.

Ahora, habrá que mostrar los números al FMI.

El déficit de este año, equivale al 3,2% del PBI, ahora 2,7%, un recorte de 62.000 millones. El año que viene al 1,7% del PBI agregará otros 85.000 millones. Son 147.000 millones en 2 veces. ¿De dónde van a salir?

Apuntan a las provincias. Desaparecerá el Fondo de Incentivo Docente, las transferencias discrecionales que son las que no entran en la coparticipación.

No habrá rebajas impositivas que se habían programado, se eliminarán subsidios. El esquema de reducción gradual de las retenciones a la soja. ¿Se elimina?

¿Quién decidirá donde recortar el gasto?

No será Nicolas Dujovne, porque es una decisión política clave. Será el propio presidente de la Nación.

Como señalamos, se va a resentir la actividad económica y el empleo.

La crisis cambiaria fue una oportunidad para acelerar el gradualismo. Las empresas extranjeras que se reunieron convocadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, siguen siendo optimistas a pesar de todo.

Ven posibilidades en materia energética, de infraestructura, en minerales, tecnología y agro negocios.

Señalaron que la expectativa de crecer en el corto plazo, se evaporó. La sequía y la devaluación son dos factores importantes.

La inflación la esperan entre 23 y 24%. Piensan que en los próximos meses, el freno económico, contendrá los precios. Volvieron a explicar que tanto Europa como Estados Unidos apoyarán al gobierno argentino. La sombra del populismo no se fue de América Latina.

¿Qué se espera?

Uno: el arreglo con el FMI traerá calma financiera.

Dos: se pasó un examen. El ruido de los últimos días paralizó cualquier decisión empresaria.

Tres: cuando la crisis cambiaria estaba en el peor momento lograron colocar un bono a varios años por 3.000 millones de dólares. Los compraron dos fondos extranjeros de mucha influencia. Esto cambió el humor y el temor del mercado.

Cuatro: la corrida se produjo cuando los operadores no creyeron que los de afuera nos iban a seguir financiando el déficit. Se había perdido credibilidad.

Cinco: todos dicen que la relación deuda y PBI es baja. Es cierto, pero el mercado piensa que no se soporta pedir todos los años 30.000 millones de dólares para llegar a diciembre.

El FMI fue una ambulancia que llegó justo a tiempo.

Pero no se puede perder de vista que las exportaciones son el problema más grave. Por eso, el dólar no podrá estar atrasado nunca más. Llega junio, el medio aguinaldo y el pago de impuestos. Algunas empresas para hacerse de pesos, venderán dólares. Consejo: no dejen caer el tipo de cambio. De la misma manera que a 25 pesos le puso un techo el BCRA, habrá que ponerle un piso. Los saltos bruscos complican más los números de la economia.