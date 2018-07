El dólar tuvo su primera caída en ocho meses y cerró a $28,05 este martes

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó con un descenso de $ 1,44 (- 5%), una tendencia que no se registraba desde noviembre pasado. El resultado de este mes, no obstante, no alcanza para contrarrestar la suba acumulada de casi el 47% en el año, un rendimiento que compite con cierta ventaja frente a otros activos locales.





La baja mensual se produjo como resultado de una serie de medidas -entre la que se incluye la suba de encajes dispuesta por el BCRA, la subasta diaria de u$s 100 millones que mantuvo durante todo el mes y el anuncio de licitaciones de instrumentos en pesos ofreciendo altas tasas de interés- que implementó el Gobierno para desalentar la disparada de la moneda norteamericana, que había terminado junio en su récord histórico de $ 29,66 en el minorista.





Sumado a eso, el mercado local se movió en sintonía con las divisas de la región, que se apreciaron fuerte contra el dólar.





"Se tuvo un mes de calma, la apreciación del dólar ha sido muy fuerte y perjudicial para el poder adquisitivo. Veníamos de mayo y junio con una suba de casi un 30%, por lo que ahora vemos un rebote dado por la política del Banco Central mediante los encajes en alza y las firmes tasas de interés", explicó un agente financiero de la banca privada.





En esta rueda, la divisa terminó con un avance de 15 centavos y medio a $ 27,41 debido a que sintió el impacto de una mayor demanda asociada a cerrar posiciones de fin de mes. En el minorista, en tanto, subió dos centavos.





Como es habitual, el Banco Central subastó, a cuenta del Tesoro, los u$s 100 millones provenientes del acuerdo Stand By con el FMI. El precio promedio de corte se ubicó en $ 27.3505, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 27.3400.





Los precios se acomodaron desde el arranque en un nivel más alto que el del cierre previo y mantuvieron una secuencia alcista que casi no tuvo interrupciones hasta el final de la jornada.





Los mínimos se anotaron en los $ 27,28, dos centavos y medio arriba del cierre previo, un dato que insinuó desde el comienzo la tendencia compradora que se confirmó más tarde. La necesidad de cobertura y el cierre de posiciones tuvieron pleno impacto en la evolución del tipo de cambio haciéndolo superar nuevamente el piso de los $ 27,30 que había sido perforado con facilidad en la sesión de ayer.





La firmeza del dólar se acentuó en el último tramo del día, lapso durante el cual los precios tocaron los máximos de hoy al registrarse operaciones sobre el cierre en los $ 27,42 por unidad. El volumen total se incrementó un 49,3% a u$s 606 millones.





En el mercado de dinero entre bancos, el call-money se operó en 36,5%. En swaps cambiarios se pactaron u$s 142 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negoció la corta a 15 días con una baja de 1,5 puntos, a un rendimiento del 45%, y la de 112 días a 42,30%.





En el ROFEX, donde se negociaron u$s 1482 millones, el 70% se operaron para los plazos de julio -que vencía este martes- y agosto a $ 27,359 y $ 28,335 sobre el cierre, con una tasa del 39,73 % para el fin de agosto.





En la plaza informal, el blue retrocedió 20 centavos a $ 28,45, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.





Por último, las reservas del Banco Central bajaron este lunes u$s 11 millones hasta los u$s 58.084 millones.





(Fuente: Ámbito)