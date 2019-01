El dólar subió 45 centavos este martes y cerró a $38,60

El precio promedio de compra se ubicó en $ 37,1322, siendo el máximo precio de compra de $ 37,14.

Se dio en sintonía con el segmento minorista, donde divisa avanzó 45 centavos a $ 38,60 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.

Asimismo, el Banco Central colocó Letras de Liquidez ('Leliq') por $ 150.000 millones a una tasa promedio en baja del 55,639% anual a siete días (el lunes había cerrado a 56,314%). La tasa máxima adjudicada fue de 55,949%, siendo la mínima de 54,978%.

"La inminencia del fin de mes y el necesario proceso de cierre de posiciones y coberturas pareció acentuarse hoy con un mayor apetito para dolarizar portafolios pero en un escenario que no abandonó la característica de tranquilidad y con escasos sobresaltos", analizó el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Desde ABC Mercado de Cambios señalaron que la cantidad de pesos sueltos tras la licitación de Leliq "permitió a operadores de los bancos comprar la divisa por órdenes de coberturas propias y de empresas, e incluso de inversores que dieron vuelta posiciones, produjo el abrupto salto del valor del dólar mayorista".

Y agregaron que "es evidente que, en los últimos días del mes, el tipo de cambio tiende a subir por coberturas de los bancos, empresas e inversores, que salen de futuros y deben contar con la divisa para posición o efectuar giros al exterior".

Los precios se movieron en un sendero irregular y empujados por una demanda algo más consistente en el último tramo del día acortaron distancia respecto al límite inferior de la zona de no intervención.

Los mínimos se registraron a poco de comenzada la jornada cuando se transaron operaciones en los $ 37,13, apenas dos centavos debajo del final anterior. La demanda por cobertura se acentuó en el último tramo de la sesión forzando una escalada de la cotización del dólar que sobre el final de la rueda tocó máximos en los $ 37,70.

El volumen total operado del dólar mayorista, fue de u$s 768 millones, un 8% menos que el lunes.

El alza de la divisa registrada hoy en el mercado local se da a contramano de la región, donde el real brasileño se aprecia un 1,1%; el peso chileno gana 0,7% y el mexicano un 0,3%.

Otros mercados

El call money caía el martes unos 700 puntos básicos, al 45% anual promedio a un día de plazo (el lunes se operó a un promedio del 53% anual), en un mercado que se adapta en materia de liquidez a las recientes licitaciones de letras realizadas por el Tesoro y el BCRA.

"El sobrante de pesos de las licitaciones hace que la tasa de call money presente una marcada baja", dijo un operador bancario.

En el ROFEX, se operaron u$s 1.435 millones, de los cuales más del 50% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,79 y $ 39; con tasas del 43,57% y 41,95% respectivamente. Por momentos los vendedores desaparecieron al mostrar una suba tan pronunciada el mercado de contado. Los plazos quedaron con alzas en todos los plazos, subiendo en promedio más de $ 0,40; menos que el spot que mostró un alza superior.

En la plaza informal, a su vez, el blue avanzó 25 centavos a $ 38,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" cedió el viernes 47 centavos a $ 37,01.

En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 14 millones el lunes hasta los u$s 66.427 millones.

