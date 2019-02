El dólar subió 17 centavos este lunes y cerró a $39,09

Se dio en sintonía con el mercado minorista, donde el billete verde volvió a perforar los $ 39 (avanzó 17 centavos a $ 39,09), algo que no sucedía desde el 27 de diciembre de 2018 cuando cerró a $ 39,41, en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio.





Asimismo, como es habitual, la autoridad monetaria efectuó en el día una subasta Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo y convalidó una nueva baja de la tasa. El monto adjudicado fue de $ 190.000 millones, a una tasa promedio adjudicada de 45,155% (el viernes había cerrado en 46,243%). La tasa máxima se ubicó en 45,155%, siendo la mínima de 43,89%.





El salto inicial en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) se produjo al comenzar la rueda como reacción a que el BCRA limitó la semana pasada la tenencia de Leliq, al determinar que el monto máximo de estos títulos que podrá tener un banco será del 65% de los depósitos de los clientes o equivalente al 100% de su patrimonio.





"La puesta en vigencia de la norma dictada por el Banco Central con la finalidad de restringir las exposiciones de los bancos en Leliq pareció justificar en el arranque de hoy un viraje importante en la tendencia en el mercado del dólar, con una demanda muy activa que forzó una importante suba de los precios que luego de muchas jornadas volvieron a situarse dentro de la zona de no intervención oficial", describió el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.





Sin embargo, agregó que "la presión compradora se fue diluyendo durante el transcurso de la sesión por efecto de una oferta que desarmó la presión sobre los precios y los volvió a acomodar debajo del límite inferior de la zona de exclusión regulatoria".





Asimismo, consideró que "habrá que esperar unos días para que la interpretación de las nuevas medidas coloque en su justa dimensión el impacto sobre el mercado de cambios y sobre los precios del dólar".





En ese sentido, desde ABC Mercado de Cambios, remarcaron que "el dólar mayorista sufrió un cimbronazo y subió en la primera hora de la jornada del mercado, demandado sin control, creyendo los bancos que se iba a producir un cambio de cartera a la moneda norteamericana".





La demanda por cobertura se mostró muy activa desde el inicio de las operaciones e impulsó un fuerte avance de los precios que tocaron máximos en los $ 38,60, setenta y cinco centavos arriba del último cierre de la semana pasada.





En el último tramo de la jornada se acentuaron los ingresos y la debilidad de la demanda ocasionaron un sustancial recorte de la cotización que sobre el cierre perforó otra vez el límite inferior de la zona de no intervención oficial y anotó los mínimos del día al operar en los $ 37,91. El volumen operado en el mercado de cambios fue de u$s 604 millones de dólares, un 5% más que el último viernes.





El alza de la moneda ocurrió en paralelo con la región. Tal es así que en Brasil la divisa sube 0,8%, en México 1,2% y en Chile 0,6%.





No hay que perder de vista que desde este lunes, el mercado se encuentra expectante respecto a la nueva misión del FMI que volverá a auditar las cuentas argentinas a partir de este lunes para aprobar o no un nuevo desembolso de u$s 7.600 millones en marzo, según el acuerdo stand by entre el órgano crediticio y el gobierno del presidente Mauricio Macri.





Dólar en el mundo





El dólar subía el lunes a medida que crecía la preocupación de que las conversaciones entre Estados Unidos y China no logren poner fin a la guerra comercial entre las economías más grandes del mundo.





El dólar se está viendo impulsado por ser un activo seguro, ya que los inversores, preocupados por una fuerte desaceleración económica mundial, buscan protección en la moneda con más liquidez del mundo.





El índice dólar, un indicador del valor del billete verde frente a seis divisas importantes, avanzaba 0,2% a 96,83.





Otros mercados





En el mercado de dinero entre bancos, el call money se operó a un promedio del 41%.





En el ROFEX se operaron u$s 1.205 millones, de los cuales más del 40% se pactó en febrero y marzo con precios finales de $ 38,49 y $ 39.534; y tasas del 32,85% y 32,57% TNA. Los precios mostraron bajas en todos los plazos.





En la plaza informal, el blue subió 25 centavos a $ 38, de acuerdo al relevamiento en cuevas de la city porteña. En tanto, el "contado con liqui" subió el viernes nueve centavos a $ 37,85.





Por último, las reservas del Banco Central bajaron el viernes u$s 82 millones hasta los u$s 66.892 millones.

(Fuente: Ámbito)