El dólar se desplomó a $58,41 tras la puesta en vigencia de las medidas cambiarias

En el Banco Nación el billete verde cerró a $57 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $56,95.





La caída del minorista se dio en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde el dólar se desplomó $3,51 o 5,9% a $56. Sucedió en una rueda que no contó con operaciones en Estados Unidos por celebrarse el día del Trabajo.









Tasa de Leliq en alza





La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 85,275% y el monto total adjudicado fue de $246.623 millones.





El Banco Central promedió una tasa del 84,167% en la primera licitación de Letras de Liquidez (Leliq), dijeron operadores.





La entidad monetaria colocó $68.760 millones con una tasa mínima del 75% y una máxima al 86% para la operatoria a siete días de plazo.





La segunda subasta de Leliq fue por un monto de $177.863 millones a una tasa promedio de corte que se ubicó en 85,703% siendo la tasa mínima adjudicada de 79,900% y la máxima de 86,0001%.





El viernes el BCRA fijó una tasa de 'Leliq', equivalente a la tasa de política monetaria, del 83,264% tras la absorción de 165.109 millones de pesos en dos licitaciones.









Dólar en la región





Las monedas de América Latina caían mayoritariamente el lunes por temores a una desaceleración de la economía global tras una intensificación de la guerra comercial, en una sesión de pocos negocios debido a un feriado en Estados Unidos.





China y Estados Unidos comenzaron a imponerse mutuamente aranceles adicionales a sus productos el domingo, en un nuevo paso que intensifica su guerra comercial, pero el presidente Donald Trump dijo que siguen en pie las conversaciones de este mes entre ambos países.





Los mercados estadounidenses permanecían cerrados el lunes por la conmemoración del Día del Trabajo, lo que priva a sus contrapartes de la región de la principal plaza para realizar arbitraje de monedas.





El peso mexicano cotizaba con una baja de un 0,2% tras un fortalecimiento del dólar a nivel internacional, debido a temores de una recesión global provocada por la sostenida guerra comercial.





El real brasileño mostraba un retroceso de un 0,25% y el índice de acciones Bovespa cedía cerca de un 0,1%.





El peso chileno registraba un retroceso de un 0,37% y se cotizaba en 724,20 unidades por dólar comprador y 724,50 unidades vendedor, en una jornada de pocos negocios.









Dólar blue, futuros y reservas del BCRA





En tanto, el "blue" vuelve a ser noticia y ante los nuevos controles la brecha con el oficial llega a $4 entre el promedio de la city y la venta en algunas "cuevas".





En el mercado informal, el dólar paralelo avanza $1 a $64, en cuevas de la city porteña, de acuerdo a fuentes consultadas por Ámbito. En tanto, el "contado con liquidación" se disparó el viernes a $65,22 luego de que se conoció la decisión del BCRA de limitar el giro de utilizades al exterior por parte de las entidades financieras.





Las reservas del Banco Central cayeron con fuerza el viernes y terminaron el mes en los u$s54.098 millones, en otra jornada de turbulencia financiera y en la que la autoridad monetaria debió sacrificar casi u$s400 millones para intentar domar al billete.





Los activos internacionales del BCRA cayeron en la rueda u$s1.943 millones, por lo que desde las PASO acumularon una sangría de u$s12.210,5 millones, mientras que en agosto bajaron u$s13.801 millones.









Cepo "light"





Cabe recordar que mediante un cepo parcial, el Gobierno restringió la compra de moneda norteamericana, y además obligó a los exportadores a liquidar las divisas en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities), entre otras medidas.





Además, realizó otros anuncios tales como impedir a los bancos el giro de dólares al exterior sin autorización previa.





Las medidas se dan en el marco de un dólar desbocado, que no encuentra techo pese a que el Banco Central sacrifica reservas para contenerlo. Entre ventas y fugas, la entidad perdió más de u$s12.000 millones desde las PASO.





En tanto, el Gobierno explicó que las nuevas medidas en materia cambiaria, como el límite a la compra de divisas, buscan proteger al ahorrista ante un escenario complicado y de alta volatilidad.









Entre esos límites en el mercado de cambios para proteger al ahorrista se destaca los siguientes puntos:





· Nadie está limitado para extraer dólares de sus cuentas, ni personas físicas ni jurídicas.





· No hay ningún impedimento al comercio exterior.





· No hay restricciones sobre viajes.





· Se prohíbe el acceso al mercado de cambios para el pago de deudas y otras obligaciones en moneda extranjera concertadas a partir de la fecha.









Personas humanas:





· Las personas físicas (residentes) no podrán comprar más de u$s 10.000 por mes.





· No podrán realizarse transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de u$s 10.000 por persona por mes.





· Las personas físicas no residentes no podrán comprar montos superiores al equivalente a u$s 1.000 mensuales.









Personas Jurídicas:





· Los exportadores tienen que vender las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días después del permiso de embarque (15 días para las commodities).





· No hay restricciones para la importación o pago de deudas a su vencimiento.





· Las empresas no podrán comprar dólares para atesorar.





· Casas y agencias de cambio no podrán incrementar (sin conformidad del BCRA) sus tenencias en moneda extranjera respecto a agosto de 2019.





(Fuente: Ámbito)