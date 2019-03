El dólar cortó su tendencia ascendente y cerró en baja a $42,30

Ante una mayor demanda por cobertura, el billete había alcanzado un máximo intradiario de $42,75 promediando la jornada.





Pero a fuerza de tasas en pesos más altas (tras dos licitaciónes de Leliq en la rueda), y el fortalecimiento de las monedas de la región frente al dólar, reapareció la oferta de divisas forzando un repentino cambio en la evolución de los precios.





En el segmento mayorista, en tanto, la divisa descendió 30 centavos a $41,20, con un rendimiento promedio de las Leliq superior al 63%.





Al contrario de los últimos días, los máximos del día se anotaron con la primera operación pactada: $41,75, veinticinco centavos arriba de los valores registrados en el cierre previo.





La cotización se movió con muchos altibajos y cambios de tendencia pero siempre dentro de un escenario de escaso monto de negocios.





La oferta se fue intensificando a partir de la segunda mitad del día, con órdenes de venta que fueron abasteciendo con suficiencia todos los pedidos de compra surgidos.





Pero la baja se profundizó sobre el final del día, lapso en el que el dólar mayorista tocó mínimos en $41,20.





"Finalmente el flujo de ingresos se hizo presente para diluir la presión sobre la cotización. La nueva suba de la tasa de interés de las LELIQ y un clima externo algo más distendido parecieron conjugarse para recrear un escenario más proclive para que se diluyera la incipiente tensión sobre el mercado instalada desde el inicio de esta semana", dijo un operador.





El total operado en cambios descendió a u$s533,6 millones.





Por su parte, el Banco Central colocó este miércoles otras Letras de Liquidez por 115.700 millones de pesos (unos 2.783 millones de dólares) a una tasa promedio del 63,804%, contra el 62,682 por ciento de una primera subasta del día, dijeron operadores.





Acotaron que la transacción a siete días registró un rendimiento máximo del 64,1488 por ciento y uno mínimo del 61,00 por ciento.





En la primera colocación de letras de este miércoles, donde absorbió 85.339 millones de pesos (unos 2.048 millones de dólares), el BCRA avaló una tasa tope del 63,98 por ciento y una piso del 61,72 por ciento.





Así, la tasa promedio de referencia del día fue del 63,328 por ciento con una absorción de 201.039 millones de pesos (unos 4.835 millones de dólares).





El BCRA reportó que durante el resto de la semana hará dos licitaciones diarias de 'Leliq' para "mejorar la señal de política monetaria" y "calibrar con más precisión la liquidez" del mercado.





Otros mercados





En el mercado informal, en tanto, el blue escala 50 centavos a $41,75, de acuerdo con el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El contado con liquidación, en tanto, bajó ayer 11 centavos a $41,32.





Por último, las reservas del Banco Central subieron el martes u$s114 millones hasta los u$s68.638 millones.





Dólar en el mundo





La divisa estadounidense caía en el mundo luego de que nuevos datos sobre la inflación en Estados Unidos aumentaron la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios sus tasas de interés.





Los precios al productor en Estados Unidos tuvieron un alza marginal en febrero, lo que derivó en el menor incremento anual en más de un año y medio, la última señal de una inflación benigna que apoya el enfoque paciente de la Fed sobre futuras alzas a los costos del crédito.





El índice dólar caía un 0,3% a 96,669. Contra el euro, el billete verde se depreciaba un 0,2% a 1,131 dólares.





Sin embargo, las cifras del IPP no fueron tan negativas como para fijar una tendencia, dijo Shahab Jalinoos, estratega de Credit Suisse. "No vemos una divergencia económica que pudiera usarse para fijar una dirección en los mercados de divisas", afirmó.





Por su parte, la libra esterlina subía tras la turbulencia que se produjo por el rechazo el martes de la propuesta revisada de Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, pero los inversores no querían asumir posiciones firmes hasta no tener más información sobre el curso futuro. Los legisladores votarán más tarde este miércoles sobre si Reino Unido debería dejar la UE sin un acuerdo.





(Fuente: Ámbito)